مدیرکل هنرهای نمایشی به خانه تئاتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی در خانه تئاتر حضور پیدا کرد. علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر در ابتدای این دیدار، گزارشی از فعالیت‌های خانه ارائه کرد.

همچنین اعضای هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر در ادامه نقطه نظرات خود را درباره وضعیت و مشکلات امروز تئاتر مطرح کردند.

اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی که از اعضای خانه تئاتر است از تلاش برای حل مسائل فعالان تئاتری خبر داد و اظهار امیدواری کرد با همراهی خانه تئاتر این مسیر تسریع شود.

تاکید بر هم‌افزایی، حل مشکلات بیمه اعضای خانه تئاتر، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی خانه تئاتر در همکاری‌های مشترک از جمله نکات مطرح شده در این دیدار بود.

همچنین اعضای حاضر بر تدوین قوانین برای حمایت از امنیت شغلی تئاتری‌ها و شکل‌گیری ارتباط بیشتر و موثرتر اداره‌کل هنرهای نمایشی و خانه تئاتر تاکید کردند.

محمد بهرامی، مریم رحیمی، مهدی قلعه، شهرام احمدزاده، علی گودینی از اعضای هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر و کوروش سلیمانی مدیر تئاتر شهر، توحید معصومی، وحید فخر موسوی و مشهدی عباس تالار هنر از دیگر حاضران این مراسم بودند.