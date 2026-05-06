پشت پرده کاهش ۶۰ درصدی سهمیه حج زائران ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در نشست روحانیون کاروانهای حج در مدینه با شکرگزاری به درگاه الهی برای توفیق خدمتگزاری همه عزیزان به زائران سرزمین وحی، ابراز امیدواری کرد که این خدمت با اخلاص وبا رضایت حضرت ولیعصر (عج) همراه باشد.
وی با اشاره به سالروز بزرگداشت شیخ صدوق و زحمات علمای بزرگ در حفظ احادیث، بر وظیفه روحانیون در انتقال محتوای ارزشمند دین به نسلهای آینده تاکید کرد.
نماینده ولی فقیه، بیانیه گام دوم انقلاب و جهاد تبیین را از مطالب ماندگاری دانست که ریشه در کلام معصومین (علیهم السلام) دارد.
سرپرست حجاج ایرانی در ادامه با تشریح ابعاد مکتب زهرایی، بر اهمیت حفظ محتوا و کلام وحی در سیره حضرت زهرا (س) تاکید کرد و گفت: ارزش و حفظ یک روایت در نزد ایشان با حیات امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) برابری میکرد.
وی همچنین روحیه جهادی، آرمانگرایی و توجه به معنویات در سیره آن بانوی بزرگوار را الگویی تمامعیار برای خادمان فرهنگی حج دانست.
حجتالاسلام والمسلمین نواب با اشاره به اینکه یکی از شعارهای حج امسال سلوک قرآنی است، از روحانیون خواست تا جلسات قرآنی را در کاروانها با جدیت دنبال کنند.
وی تصریح کرد: سبک زندگی اسلامی که در توصیه هفتم بیانیه گام دوم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، باید از طریق تلاوت و تبیین آیات قرآن در میان زائران نهادینه شود.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در بخش دیگری از سخنان خود، به بازخوانی توصیههای رهبر معظم انقلاب به نیروهای ارزشی پرداخت و آنها را در ۹ محور برای روحانیون تشریح کرد:
روحانی ماندن: حفظ روحیه و ایمان روحانی و طلب کمک از خداوند برای ثبات قدم در این مسیر.
قدرشناسی جایگاه: دانستن قدر توفیق الهی و حفظ شأن و زیّ روحانیت در برخورد با زائران.
دشمنشناسی: شناخت شگردها و نقاط ضعف دشمن که همواره سعی در بزرگنمایی خود دارد.
خودسازی و رشد معنوی: مراقبت مستمر از پیشرفت یا عقبگرد در مسیر معنویت.
مقابله با دروغپردازی: وظیفه تبیین در برابر شیوه اصلی دشمن که جعل واقعیت و انتشار دروغ است.
افزایش روشنبینی (بصیرت): مقابله با تلاش دشمن برای تسلط بر مغزها که از تسلط بر سرزمینها برای او باارزشتر است.
آمادگی برای عمل: حفظ آمادگی و پرهیز از غافلگیری در تحولات سیاسی.
هوشیاری در برابر نفوذ: مراقبت از ورود افراد ناباب و نفوذی به مجموعههای روحانیت.
امیدواری و استقامت: تمسک به آیه «ولا تهنوا ولا تحزنوا» و حرکت با اقتدار در مسیر ایمان.
در این نشست، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به برخی از سوالات روحانیون پاسخ داد.
سرپرست حجاج ایرانی در این نشست با اشاره به آمادگی قبلی برای اعزام ۸۵ هزار زائر، تصریح کرد: با وجود تأمین هزینهها، تحریمهای ظالمانه مانع انتقال مبالغ ارزی از کشورهای دیگر به عربستان شد.
وی افزود: دشمنان مانع بازگشت پولهای ایران شدند و به دلیل نوسانات نرخ ارز و عدم تأمین ارز نیمایی برای تمام سهمیه، در نهایت با توجه به موجودی، توافق بر اعزام ۳۰ هزار نفر صورت گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین نواب تأکید کرد: اصرار بر انجام حج حتی با این تعداد، برای حفظ حضور ایران در سرزمین وحی و کاهش صف انتظار زائران برای سالهای آینده بوده است، چرا که هزینههای حج سالانه افزایش مییابد و هر اعزام میتواند از طول صف انتظار بکاهد.
سرپرست حجاج ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره علت اعزام سهساله روحانیون در مقایسه با اعزام دوساله مدیران، به تراکم بالای روحانیون واجد شرایط اشاره کرد.
وی گفت: به دلیل تعطیلی ۱۰ ساله عمره، تعداد زیادی از روحانیون در نوبت ارتقا و تشرف هستند و هرچه تعداد افراد واجد شرایط در دایره اعزام بیشتر شود، نوبت افراد دیرتر میرسد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت خاطرنشان کرد: ظرفیت حج تمتع محدود و حدود یکدهم ظرفیت عمره در دوران اوج است که این محدودیت ظرفیت، مدیریت نوبتها را دشوار میکند.
حجتالاسلاموالمسلمین نواب در مورد فیشهای حج تصریح کرد: سازمان حج و زیارت هیچ فیشی در اختیار ندارد و تمامی فیشها متعلق به بانک و زائران است. در شرایط فعلی به دلیل محدودی ت شدید ظرفیت، اضافه کردن هر فرد خارج از نوبت به معنای محروم کردن یک زائر و تحمیل هزینههای سنگینتر به او در سالهای آتی است؛ لذا صیانت از حق زائرانی که سالها در صف انتظار بودهاند، یک ضرورت است. حتی برای فرزند خود نیز اقدام به خرید فیش از بازار آزاد کرده است و سازمان حج فیشی برای توزیع در اختیار ندارد.
وی در پایان، به وضعیت روحانیون و معینههایی که پس از سالها خدمت در عمره، بدون تشرف به حج بازنشسته شدهاند، اشاره کرد و گفت: اگرچه اولویت با افرادی است که هنوز موفق به تشرف نشدهاند، اما سن خدمتگزاری و مقررات خدمتی نیز باید رعایت شود.
نظر شما