ساخت بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی در بابل جزو برنامه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قربانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران با گریزی از تاریخچه این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی در سال ۱۳۶۲ به عنوان نخستین مرکز علوم پزشکی در شمال کشور و زیر نظر دانشگاه مازندران تأسیس و شروع به فعالیت کرد تا اینکه در سال ۱۳۷۰ از دانشگاه مازندران استقلال یافت و با نام دانشگاه علوم پزشکی بابل مسئول ارائه خدمات بهداشتی درمانی در شهرستان های بابل، بابلسر و فریدونکناروشمال کشور شده است.

وی با اشاره به تقدیر و تشکر از پزشکان متعهد ومتخصص اظهار کرد: متأسفانه گاها هم اتفاق افتاده است که پزشکان غیرمتعهدی وجود دارند که شکایاتی راداشته اند که در این مورد مردم باید شکایت رسمی داشته باشند تا دستمان برای کوتاه کردن این معافی ها وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل تخصصی بودن نظارت بر درمان، آموزش ناظران درمان، سابقه فعالیت در واحدهای صفی، پیش نیازهای لازم برای شروع به کاربوده است اذعان داشت:‌ خصوصیات شخصیتی مورد نیاز کارشناس نظارت بر درمان، حمایت مدیران از کارشناسان نظارت بر درمان، فرهنگ قبول نظارت بر درمان، موانع نظارت بر درمان، تسهیل کننده های نظارت بر درمان. براساس این مفاهیم، تعداد وبا کد شناسایی می شود.

قربانی با بیان اینکه اگر بخواهیم موفق باشیم باید کاستی ها را کمتر وتوانمندسازی ها را در شهرستان بیشتر کنیم گفت: شهرستان بابل به عنوان قطب درمانی در شمال کشور درصدد هستیم چند پروژه ملی تعریف کنیم که یکی از این پروژه ها ساخت بیمارستان ۳۰۰تختخوابی بیمارستان شهید یحیی نژاد بوده است که امید داریم در آینده نزدیک این اتفاقات برای این شهرستان رقم بخورد تا بتواند خدماتی برای این شهرستان وشمال کشور را ارائه دهیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین ناترازی در کشور در حال حاضر قیمت داروها در کشور بوده است خاطرنشان کرد: البته دولت درصدد است بسیاری از قیمت ها را در طرح بیمه خدمات درمانی بیاورد و در این شهرستان نیز قرار است این طرح با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و ساماندهی مسیر ارجاع بیماران در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

قربانی یادآور شد: اجرای صحیح این برنامه می‌تواند به بهبود فرآیند ارائه خدمات سلامت، کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی و کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها منجر شود تا به همین دلیل اجرای آن با جدیت در حال پیگیری شود.

وی در پایان سخنانش گفت: پزشک خانواده، هسته اصلی در تلاش‌های جهانی برای بهبود کیفیت، اثربخشی هزینه، و عدالت در سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی است.