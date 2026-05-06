به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی خادمی در این خصوص اظهار داشت:از ابتدای سال تا کنون با اجرای طرح های مستمر توسط کلانتری ها و پاسگاه های استان مازندران ۱۶۸کیلو گرم انواع مواد مخدر پیش از توزیع کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه افزود: این کشفیات نتیجه رصد اطلاعاتی دقیق و حضور فعال گشت کوپ ها در سطح محلات بوده است.

سرهنگ خادمی تصریح کرد: در این مدت علاوه بر کشف مواد چندین باند خرد توزیع مواد مخدر منهدم و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

رئیس پلیس پیشگیری استان مازندران در پایان خاطر نشان ساخت : این اقدامات که با هدف مقابله قاطع با توزیع کنندگان مواد مخدر و برقراری امنیت و حفظ سلامت جامعه صورت گرفته است، هم چنان با قدرت ادامه خواهد داشت.