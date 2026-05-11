به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نواف سلام نخست وزیر لبنان امروز دوشنبه در بیروت میزبان میشل عیسی سفیر آمریکا در بیروت بود. دو طرف درباره آخرین تحولات و نشست قریب الوقوع لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن رایزنی کردند.

نواف سلام بر لزوم فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف تعرضات پیوسته و نقض آتش بس برای تثبیت آن تاکید کرد.

از سوی دیگر جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان، در کاخ بعبدا میزبان «میشل عیسی» سفیر آمریکا بود و به اتفاق یکدیگر، آخرین تحولات مربوط به سومین نشست سه‌جانبه میان لبنان، آمریکا و رژیم صهیونیستی را که قرار است طی هفته جاری در واشنگتن برگزار شود، مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

جوزف عون در این دیدار با صراحت بر ضرورت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی جهت برقراری آتش‌بس، توقف کامل عملیات نظامی و پایان دادن به سیاست تخریب و با خاک یکسان کردن منازل مسکونی تاکید کرد.

این در حالی است که حزب الله به شدت مخالف مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا است.

در همین رابطه، حسن عزالدین نماینده حزب الله در پارلمان لبنان با واکنشی تند به طرح‌های نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: واژگانی نظیر «کمربند امنیتی» یا «منطقه حائل» در جنوب لبنان، هیچ جایگاهی در ادبیات مقاومت ندارد. نیروهای مقاومت هرگز اجازه نخواهند داد دشمن صهیونیستی بر وجبی از این خاک تسلط یابد یا در آن مستقر شود.

عزالدین با اشاره به وضعیت متزلزل نیروهای اشغالگر افزود: مقاومت دشمن را در وضعیت سردرگمی و هراس دائم نگه خواهد داشت.