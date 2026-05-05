۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۲

عون: ما چاره‌ای جز همزیستی با یکدیگر نداریم

رئیس جمهور لبنان در جدیدترین موضع گیری خود ضمن حمایت از مذاکره با رژیم صهیونیستی، درباره اوضاع داخلی این کشور گفت: ما چاره‌ای جز همزیستی با یکدیگر نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در جدیدترین موضع گیری خود گفت: هدف، برقراری صلحی پایدار است.

عون افزود: پس از ناکام ماندن سایر راه‌حل‌ها، از جمله جنگ، اکنون تنها مسیر باقی‌مانده، مذاکره است.

رئیس‌جمهور لبنان همچنین گفت: کسانی که تلاش می‌کنند از طریق دامن زدن به اختلافات مذهبی و طایفه‌ای فتنه‌انگیزی کنند، موفق نخواهند شد زیرا صلح داخلی خط قرمز است و آگاهی کافی در میان مردم و بیشتر مسئولان وجود دارد. هر کسی که خلاف این مسیر عمل کند، در واقع هدیه‌ای رایگان به اسرائیل تقدیم می‌کند.

او در پایان تاکید کرد: کینه و نفرت، کشور و ملت نمی‌سازد و ما چاره‌ای جز همزیستی با یکدیگر نداریم.

