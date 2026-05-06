رئیس جمهور لبنان: وحدت لبنان اولویت ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جوزف عون رئیس جمهور لبنان، به مناسبت سالروز ششم ماه مه (روز شهدا) تأکید کرد که حفاظت از آزادی بیان و حفظ وحدت لبنان، اولویتهای مرحله کنونی هستند.
عون در سخنرانی خود به این مناسبت گفت که لبنان با احترام و وفاداری در کنار افرادی که ارزشمندترین چیزها را برای بقای وطن فدا کردند، ایستاده است.
عون به صورت خاص از شهدای مطبوعات و رسانهها یاد کرد و گفت که روزنامهنگاران اصرار داشتند حقایق را منتقل کنند. وی تأکید کرد که خون آنها شاهد زندهای است بر اینکه کلمه در لبنان شکستناپذیر است، و آزادی بیان «مسئولانه و عادلانه» ستون اصلی کشور باقی خواهد ماند و برای حفظ آن تلاش خواهد شد.
رئیس جمهور لبنان افزود که کشور با «طوفانها و چالشهای بزرگی» روبرو است و جنگ زخمهای عمیقی بر جای گذاشته و شهدایی را به کشور تحمیل کرده است که همه را در برابر یک مسئولیت تاریخی قرار میدهد.
عون اولویتهای این مرحله را حفظ وحدت وطن، حفاظت از حاکمیت آن، و تلاش برای پایان دادن به رنج مردم دانست و تاکید کرد که وفاداری به شهدا از طریق ساختن یک دولت قوی، عادل و قادر به حفاظت از فرزندان خود محقق میشود.
وی بدون محکوم کردن جنایات اخیر رژیم صهیونیستی به عنوان عامل شهادت هزاران نفر از شهروندانی لبنانی، سخنان خود را با ادای احترام به خانوادههای صبور شهدا به پایان رساند و بر تعهد دولت به اینکه لبنان «وطن آزادی و کرامت» باقی بماند، تأکید کرد.
