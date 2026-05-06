کارسازی سفارت انگلیس در تهران در انتشار فایل جعل شده گفتگوی متهمان

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیرا یک فایل صوتی از زوج انگلیسی متهم به جاسوسی در تهران از سوی شبکه بی‌بی‌سی با عنوان «مصاحبه با رسانه‌ها» منتشر شده که واکنش‌هایی را در پی داشته است.

بی‌بی‌سی مدعی شده «این زوج برای نخستین‌بار از زمان بازداشت، به‌صورت هم‌زمان، اما از طریق تلفن‌های جداگانه از زندان اوین، با رسانه‌ها گفت‌وگو کرده‌اند».

پیگیری‌ها نشان می‌دهد حسب ضوابط پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی زندان‌ها و در راستای رعایت حقوق و کرامت بازداشت شدگان، زندانیان می‌توانند از تلفن‌های عمومی داخل زندان با خارج از زندان ارتباط برقرار کنند.

در مورد اتباع خارجی هم این امر البته با رعایت تشریفات مربوطه امکانپذیر بوده لیکن این زوج انگلیسی بدون رعایت شرایط مربوط به مکالمات اتباع خارجی با سفارت متبوع خود ارتباط برقرار کرده‌اند.

این درحالی است که در کشورهای اروپایی بعضا شهروندان ایرانی را به اتهام‌های واهی مختلف دستگیر می‌کنند و از امکانات حداقلی یک زندانی محروم هستند، اما متهمان در ایران به ویژه اتباع کشورهای بیگانه در راستای رعایت حقوق بشر اسلامی امکان ارتباط با خانواده و نمایندگی‌های کشورشان را دارند.

در رابطه با فایل صوتی این متهمان که در بی‌بی‌سی با عنوان مصاحبه با رسانه‌ها، منتشر شده است، پیگیری‌ها نشان می‌دهد، متهمان با سفارت خانه انگلیس گفتگو کرده‌اند، اما سفارت انگلیس با سوء استفاده از این امر گفتگوهای مزبور را ضبط، سپس جعل و به عنوان گفت‌وگوی اختصاصی با بی‌بی‌سی منتشر کرده است.

در پی این اقدام غیرقانونی سفارت انگلیس و اظهارات خلاف واقع متهمان، براساس ضوابط قانونی با متخلفان برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

این افراد در دی ماه سال ۱۴۰۳ به اتهام جاسوسی دستگیر شدند.

به گفته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، این افراد با همکاری دستگاه‌های امنیتی تحت اشراف قرار گرفته و توسط سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان دستگیر شده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام کرده بود: افراد بازداشت شده تحت پوشش گردشگر وارد ایران شده‌اند و در پوشش کارهای تحقیقاتی و پژوهشی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات در چندین استان کشور کرده‌اند.

جهانگیر گفته بود: این افراد با موسسات پوششی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم و غربی در قالب و پوشش فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی همکاری می‌کردند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین اظهار داشته بود: این دو تبعه انگلیس طی یکسری اقدامات منسجم اطلاعاتی و در حال جمع‌آوری اطلاعات در شهر کرمان تحت کنترل دستگاه‌های اطلاعاتی استان قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.