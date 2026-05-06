به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، مجموعه جدید اکشن، درام، تاریخی و مهیج «آخرین مبارز سامورایی» (محصول ۲۰۲۵ ژاپن) از ۱۸ اردیبهشت، هر شب ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه تماشا میرود.
داستان این سریال در اواخر قرن نوزدهم ژاپن میگذرد. مسابقهای رزمی برگزار میشود که برندهاش ۱۰۰ هزار ین جایزه میگیرد. سامورایی به نام شوجیرو که دخترش را بر اثر بیماری از دست داده و همسرش نیز در آستانه مرگ است، برای نجات تنها عضو باقیمانده خانوادهاش پا به این مسابقه مرگبار میگذارد.
در فرهنگ و سنتهای ملل با پیشینه اصیل، حفظ کیان خانواده ارزشی بنیادین است. در این سریال، هویت قهرمانانه سامورایی فقط محدود به مهارتهای رزمی نیست، بلکه کاربرد این تواناییها برای حراست از ارزشهای اجتماعی و خانوادگی، او را به چهرهای اسطورهای تبدیل میکند.
مجموعه جدید «آخرین مبارز سامورایی» با گویندگی ۳۳ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ ادارهکل تامین و رسانه بینالملل سیما دوبله شد. مدیر دوبله این سریال حسین خدادادبیگی و صدابردار آن رامین آریاشکوه است.
مجموعه جدید «آخرین مبارز سامورایی» هر شب ساعت ۲۳ پخش و در ساعات ۱۱، ۱۶ و ۴ از شبکه تماشا بازپخش میشود.
نظر شما