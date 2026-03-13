۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

«خانه نینجاها» روی آنتن شبکه تماشا می‌رود

سریال ژاپنی «خانه نینجاها» از جمعه روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «خانه نینجاها»، از امشب جمعه ۲۲ اسفند ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش می شود. این مجموعه هیجان‌انگیز از ژاپن محصول سال ۲۰۲۴، داستان خانواده‌ ای است که نسل آخر نینجاها هستند.

خانواده تاوارا، آخرین نسل از خاندان نینجاها هستند که پس از وقوع یک حادثه ناگوار در گذشته، تصمیم می‌گیرند ریشه‌های خود را رها کرده تا یک زندگی عادی داشته باشند. اما اکنون زمانی که با بزرگ ترین بحران در تاریخ ژاپن روبه‌رو می‌شوند، برای مقابله با این تهدید باید دوباره به ریشه‌های خود بازگردند.

مجموعه «خانه نینجاها» هر شب ساعت ۲۳ پخش و در ساعات ۴، ۱۱ و ۱۶ از شبکه تماشا باز پخش می‌شود.

