به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، تابستان امسال شبکه تماشا با پخش مجموعهای متنوع از سریالهای خارجی و داخلی، میزبان مخاطبان پرشور و علاقهمند به ژانرهای مختلف بود. این سریالها از درامهای تاریخی و معمایی گرفته تا اکشن و هیجانانگیز را شامل میشدند و هر کدام به نوعی توانستند نظر بینندگان را جلب کنند.
یکی از معیارهای موفقیت این آثار، میزان بازدید آنها در پلتفرم تلوبیون است که نشاندهنده محبوبیت و استقبال مخاطبان است. در ادامه، بازدیدهای ثبتشده توسط سریالهای پخش شده از شبکه تماشا در تابستان، به ترتیب بیشترین میزان بازدید مرور میشود.
بیش از ۱۱ میلیون بازدید از «فرمانروا ته جویونگ»
عنوان سریال پرمخاطب تابستان شبکه تماشا به سریال «فرمانروا ته جویونگ» اختصاص پیدا کرد این سریال بیش از ۱۱ میلیون ۹۹ هزار بازدید در تلوبیون به نام خود ثبت کرده است.
«فرمانروا ته جویونگ» درام تاریخی محصول سال ۲۰۰۶ کره جنوبی با بازی چوی سو جونگ است که موضوع آن مربوط به زمان حکومت آخرین پادشاه گوگوریو «بوجانگ» است. سریال «فرمانروا ته جویونگ» برای شبکه تماشا به مدیریت مهسا عرفانی دوبله شده است و بسیاری از بزرگان دوبله ایران همچون محمود قنبری، زهره شکوفنده، اکبر منانی، ناصر ممدوح، سعید مظفری، مینو غزنوی، جواد پزشکیان، عباس نباتی، داریوش کاردان، منوچهر زندهدل، شروین قطعهای، میرطاهر مظلومی، خسرو شمشیرگران، سعید شیخزاده، فرزاد حسنی و تعدادی دیگر از صداپیشگان برای دوبله این سریال حضور دارند.
«افسانه جومونگ» ۷ میلیون بازدید داشت
شبکه تماشا بعد از پایان پخش مجموعه «فرمانروا تهجویونگ» بنا به درخواست ببیندگان محترم و مخاطبان خود، سریال محبوب کرهای «افسانه جومونگ» را در کنداکتور قرار داد و تاکنون ۴۰ قسمت آن از شبکه تماشا پخش شده است و ۷ میلیون بازدید در تلوبیون ثبت کرده است.
«افسانه جومونگ» یک سریال تاریخی حماسی محصول کرهجنوبی است که داستانش بر پایه افسانههای بنیانگذاری سلسله گوگوریو شکل گرفته است.
نزدیک به یک میلیون بازدید از سریال «سرزمین آهن»
«سرزمین آهن» یک مجموعه تلویزیونی کرهای است که به زندگی «کیم سورو» بنیانگذار افسانهای گیوم گوان گویا، از کودکی تا رسیدنش به قدرت و بنیان گذاری حکومتش را بیان میکند و به موضوعاتی مانند تلاش برای اتحاد قبایل و ساختن یک امپراتوری میپردازد.
این سریال در تابستان از شبکه تماشا پخش شد و ۹۲۵ هزار بازدید در تلوبیون ثبت کرد.
۲۶۲ هزار بازدید از «خانه امن»
همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شبکه تماشا سریال خانه امن را برای مخاطبان پخش کرد، سریال «خانه امن» از تولیدات «سیمافیلم» به کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری در گونه جاسوسی و امنیتی به قلم حسین تراب نژاد تهیه و تولید شده است.
از جمله بازیگران این سریال میتوان به حمیدرضا پگاه، امین زندگانی، پرویز فلاحیپور، سیما تیرانداز، حمید عطایی، سامان صفاری، شهروز ابراهیمی، سپیده خداوردی، سوگل طهماسبی، علیرضا رئیسی، شیوا ابراهیمی، شهره سلطانی، شایسته ایرانی، نیلوفر کوخانی، ارسطو خوشرزم، روژین رحیمی طهرانی، زهره نعیمی، سامان دارابی اشاره کرد.
احمد معظمی و گروه این سریال، وارد پرونده تروریستی و قصه خانوادههای نیروهای امنیتی شدند.
این سریال در تلوبیون ۲۶۲ هزار بازدید داشت.
«جیرجیرکهای پاییزی» ۱۳۰ هزار بازدید داشت
سریال «جیرجیرکهای پاییزی» در گونههای درام، تاریخی و معمایی توانست ۱۳۰ هزار بازدید در تلوبیون را به خود اختصاص بدهد.
در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: «یچونگ» که اصالتاً چینی است از کودکی در خانوادهای نظامی و ژاپنی بزرگ شده است. هنگامی که او در جوانی و در گیرودار جنگ جهانی دوم وارد ارتش ژاپن میشود، از طرف مقامهای چین مأمور میشود که به عنوان جاسوس برای آنها کار کند.
۷۰ هزار بازدید برای سریال «پوآرو»
سریال جنایی، درام و رازآمیز «پوآرو» هر شب ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه تماشا میرود. از این مجموعه تاکنون ۲۷ قسمت پخش شده و ۷۹ هزار بازدید را در تلوبیون به خود اختصاص داده است.
دوبله این سریال با مدیریت رضا آفتابی و با صدای ماندگار اکبر منانی در نقش هرکول پوآرو انجام شده است. هر قسمت از سریال «پوآرو» داستانی جدید از معماهای جنایی را به تصویر میکشد که با هوشمندی و ذکاوت هرکول پوآرو، کارآگاه نابغه و طناز داستان، رمزگشایی رخ میدهد.
سریال «غول» ۶۷ هزار بازدید داشت
سریال جدید «غول» محصول کشور کره جنوبی با ترکیب ژانرهای درام، اکشن و عاشقانه، داستانی پرکشش و احساسی را در بستری از وقایع تاریخی دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی روایت میکند.
این سریال جدید که به تازگی پخش خود را از شبکه تماشا آغاز کرده و تاکنون ۱۳ قسمت از آن پخش شده است ۶۷ هزار بازدید در تلوبیون داشته است.
۳۶ هزار بازدید از «مردان سایه»
سریال «مردان سایه» محصول فرانسه است و دان فرانک، فردریک تلیه، شارلین دلپین و امانوئل دوسه تهیهکنندگی آن را بر عهده داشتهاند.
در خلاصه داستان این سریال آمده: رئیس جمهور فرانسه به همراه یکی از وزرا برای رسیدگی به اعتصاب کارگران یک کارخانه به آنجا میرود که توسط یک تروریست انتحاری مجروح و در بیمارستان بستری میشود.
این سریال در اوایل تابستان از شبکه تماشا پخش شد و ۳۶ هزار بازدید در تلوبیون ثبت کرد.
۲۸ هزار بازدید برای سریال «خانه پوشالی»
سریال جذاب و پرمخاطب «خانه پوشالی» با بازی درخشان کوین اسپیسی در نقش اصلی توانست ۲۸ هزار بازدید در تلوبیون داشته باشد.
ماجرای سریال پیرامون شخصیتی بلندپرواز به نام «فرانک آندروود» با بازی کوین اسپیسی است که برای رسیدن به قدرت، دست به هر اقدامی میزند.
در فصول نخست، داستان حول جاهطلبیهای او برای تصاحب جایگاه ریاستجمهوری ایالات متحده میچرخد.
«اسکناس جعلی» ۲۳ هزار بازدید داشت
سریال جذاب و پرطرفدار هندی «اسکناس جعلی» هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا روی آنتن رفت.
این سریال در ژانر جنایی، درام و هیجان ساخته شده است. داستان سریال درباره «سانی» نقاشی فقیر اما بااستعداد است که به دلیل مشکلات مالی، مجبور میشود به نقاشی پول تقلبی روی آورد.
سریال جذاب و پرطرفدار هندی «اسکناس جعلی» توانست ۲۳ هزار بازدید را در تلوبیون به خود اختصاص بدهد.
