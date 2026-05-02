۳ پروژه عمرانی بیمارستان کوثر سمنان در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور ظهر شنبه در بازدید پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سایت آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان کوثر سمنان از اجرای سه پروژه عمرانی در این مرکز خبر داد و اظهار داشت: این طرح‌های عمرانی گامی در راستای افزایش کیفیت خدمت رسانی به مردم و همچنین ارتقا زیر ساخت‌های بهداشتی و درمانی است.

وی ادامه داد: از این طرح‌ها می توان‌ پروژه مرکز داده پشتیبان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نام برد که به عنوان یکی از مراکز داده پشتیبان مورد نیاز برای توسعه پرونده الکترونیک سلامت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان رویکرد این طرح را پیشبرد اهداف استراتژیک حوزه سلامت برشمرد و ادامه داد: این مرکز خدماتی نظیر حفاظت، امنیت اطلاعات، آمادگی برای مواجهه با بحران های احتمالی، افزایش بهره وری سیستم های حوزه سلامت الکترونیک را عهده دار است.

رشیدی پور با تاکید به اینکه این پروژه می کوشد تا در راستای افزایش اعتماد و اتکا پذیری در نظام سلامت گام بردارد، اظهار داشت: ضرورت تسریع این پروژه مورد تاکید است.

وی به ساختمان در دست احداث مرکز مدیریت بحران دانشگاه اشاره داشت و اضافه کرد: این ساختمان زیر بنای دو هزار و ۱۸۷ متر مربع در دست ساخت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان ادامه داد: این ساختمان دارای واحد های ستادی، مرکز ارتباطات، پایش و هدایت عملیات دانشگاه، مرکز پایش مراقبت های درمانی بیماران mcmc، واحد eoc فرماندهی عملیات بحران، واحد فناوری اطلاعات، آموزش و سالن جلسات است.

رشیدی پور تصریح کرد: همچنین این ساختمان سرورهای مرکزی ۱۱۵ واحد های عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی شامل آمبولانس زمینی و موتور آمبولانس در زمینی را در درون خود جای داده است.

وی در ادامه از پروژه در حال احداث هلی پورت دانشگاه بازدید کرد و اظهار داشت: این طرح در واقع همان پایگاه اورژانس هوایی با زیر بنای یک هزار و ۸۰ متر مربع است.

رشیدی پور از افتتاح زودهنگام این طرح ابراز امیدواری کرد و افزود: این طرح شامل پد هلی‌کوپترآمبولانس، آشیانه، محل نگهداری، تجهیزات مراقبتی هلی کوپتر، انبار سوخت و دفاتر اداری است.