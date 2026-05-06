برهان صلواتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرآیند ثبت‌نام تعاونی‌های استان برای حضور در بیست‌ویکمین جشنواره ملی تعاونی‌های برتر آغاز شده و تعاونی‌ها می‌توانند با تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات خود در این رویداد ملی مشارکت کنند.

وی افزود: انتخاب و معرفی تعاونی‌های برتر بر اساس شاخص‌ها و معیارهای دقیق، علاوه بر نمایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، زمینه تقویت این بخش و ارائه الگوهای موفق از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر مشارکت مردمی را فراهم می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با تأکید بر نقش مهم تعاونی‌ها در تحقق مشارکت مردم در تولید و توسعه اقتصادی، ادامه داد: شناسایی و معرفی تعاونی‌های موفق در سطح استان و کشور، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ تعاون و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مشارکتی است.

صلواتی با اشاره به زمان‌بندی ثبت‌نام گفت: مدیران اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی استان می‌توانند از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور، نسبت به ثبت و تکمیل اطلاعات تعاونی خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره نحوه برگزاری جشنواره و فرآیند انتخاب تعاونی‌های برتر، از طریق رسانه‌های رسمی و درگاه‌های اطلاع‌رسانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اعلام خواهد شد.