۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

دعوت از تعاونی‌های کردستان برای ثبت‌نام در جشنواره ملی

سنندج- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اعلام آغاز ثبت‌نام بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر، از تعاونی‌های استان خواست با به‌روزرسانی اطلاعات خود در این رویداد ملی مشارکت کنند.

برهان صلواتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرآیند ثبت‌نام تعاونی‌های استان برای حضور در بیست‌ویکمین جشنواره ملی تعاونی‌های برتر آغاز شده و تعاونی‌ها می‌توانند با تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات خود در این رویداد ملی مشارکت کنند.

وی افزود: انتخاب و معرفی تعاونی‌های برتر بر اساس شاخص‌ها و معیارهای دقیق، علاوه بر نمایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، زمینه تقویت این بخش و ارائه الگوهای موفق از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر مشارکت مردمی را فراهم می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با تأکید بر نقش مهم تعاونی‌ها در تحقق مشارکت مردم در تولید و توسعه اقتصادی، ادامه داد: شناسایی و معرفی تعاونی‌های موفق در سطح استان و کشور، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ تعاون و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مشارکتی است.

صلواتی با اشاره به زمان‌بندی ثبت‌نام گفت: مدیران اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی استان می‌توانند از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور، نسبت به ثبت و تکمیل اطلاعات تعاونی خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره نحوه برگزاری جشنواره و فرآیند انتخاب تعاونی‌های برتر، از طریق رسانه‌های رسمی و درگاه‌های اطلاع‌رسانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6822132

