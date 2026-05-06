به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری، ظهر چهارشنبه، در آیین افتتاح ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهاباد ضمن قدردانی از مسئولان برای تکمیل و تجهیز این ساختمان، گفت: خدمترسانی به مردم وظیفهای اساسی و توفیقی الهی است و هر اقدامی در مسیر تسهیل امور شهروندان، ادای دین به مردم و نظام محسوب میشود.
وی با اشاره به اهمیت نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در ایجاد نظم حقوقی، افزود: این اداره نقشی کلیدی در تثبیت مالکیتها، جلوگیری از اختلافات و تأمین امنیت معاملاتی دارد. بهرهبرداری از این ساختمان جدید، زمینه ارائه خدمات دقیقتر و سریعتر به مردم بهاباد را فراهم خواهد کرد.
فرماندار بهاباد همچنین بر حرکت بهسوی خدمات غیرحضوری و هوشمندسازی فرآیندها تأکید کرد و خاطرافشان ساخت: کاهش مراجعات، صرفهجویی در زمان و هزینه مردم و افزایش رضایتمندی آنان از اهداف اصلی ماست. باید زیرساختهای لازم برای تحقق این هدف فراهم شود.
وی از همکاری مسئولان قضایی، مدیران استانی و محلی در اجرای پروژه قدردانی کرد و امید داشت با تقویت نیروی انسانی و تجهیزات، سطح خدمات ثبتی شهرستان ارتقا یابد.
