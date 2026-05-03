تحلیف ۲۵۰ سردفتر اسناد رسمی جدید با حضور معاون اول قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تحلیف ۲۵۰ سردفتر اسناد رسمی جدید الانتصاب استانهای، تهران، البرز آذربایجان، شرقی، مازندران، اصفهان، خوزستان، لرستان همدان گیلان، کرمانشاه فارس با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول رئیس قوه قضاییه و بابایی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز یکشنبه ۱۳اردیبهشت ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول رئیس قوه قضاییه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سعادتیان معاون امور اسناد، خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای رمضان و به ویژه مقام شهدا، تحول در حوزه اسناد و احیای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و حرکت به سمت ثبت نوین را محصول تدبیر رهبر شهید دانست و خاطرنشان کرد که در تیرماه ۱۴۰۲، ایشان مجمع تشخیص مصلحت نظام را به تعیین تکلیف این قانون از باب مصلخت مأمور فرمودند که الحمدالله امروز نهایی شده است.
وی با اشاره به اهتمام ویژه قوه قضاییه حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، از تشکیل ۷۵ جلسه با بیش از ۴۳۰ مصوبه در حوزه اجرای این قانون خبر داد و اعتبارزدایی از اسناد عادی، شفافیت، بهداشت قضایی و کاهش دعاوی را از اهداف متعالی آن برشمرد.
رئیس سازمان ثبت خطاب به سردفتران جدید تأکید کرد: امروز در محضر قرآن سوگند یاد میکنید و شرافت شما وثیقه این سوگند است. این منصب الهی است و محل درآمدزایی نیست. برخی تصور نکنند با تنظیم اسناد غیرقانونی به مکنت مالی میرسند؛ چراکه امروز هوشمندسازی بزرگترین مانع تخلف است.
وی با ابراز نگرانی از اینکه برخی سردفتران کمتر از یک سال با پروندههای کیفری و اتهام کلاهبرداری مواجه شدهاند، تأکید کرد: سازمان ثبت با هیچگونه کوتاهی در اجرای قانون که به اعتماد مردم لطمه بزند، مسامحه نخواهد کرد.
بابایی در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴ پرداخت و اعلام کرد: تعداد کل اسناد مالکیت صادره ۵ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۶۳ فقره بوده که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۱۴ درصدی داشته است. در دفاتر اسناد رسمی نیز در سال گذشته ۱۸ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۷۱۳ فقره سند رسمی تنظیم شده که از این میان یک میلیون و ۶۵۲ هزار و ۱۵ فقره سند بیع رسمی بوده و این نشان از اجرای ماده ۲ قانون دارد. همچنین وصولی بانکی با رشدی ۸ درصدی به ۱۰۲ هزار میلیارد تومان (۱۰۲ همت) رسید. ثبت شرکتها نیز با رشد ۶ درصدی، ۷۷ هزار ۹۸۷شرکت ثبت شد. در پایان سال ۱۴۰۴، ۱۳ هزار و ۴۴۵ دفتر اسناد رسمی و ۴۸۱۸ دفتر ازدواج و طلاق در کشور مشغول خدمت بودند. تعداد بازرسیهای انجام شده از دفاتر اسناد رسمی ۴۶ هزار و ۸۷۹ فقره بوده که نسبت به سال گذشته رشد ۲۵ درصدی داشته است. وصولی درآمد سازمان ثبت نیز حدود ۱۷۳ هزار میلیارد ریال (بیش از ۱۷ همت) بوده است.
رئیس سازمان ثبت با اشاره به خدماترسانی بیوقفه دفاتر در ایام «جنگ تحمیلی سوم» از ۹ اسفند تا ۱۹ فروردین و شهادت یکی از سردفتران در آذربایجان شرقی و آسیب دیدن چندین دفترخانه دیگر، افزود: در این بازه ۴۰ روزه، در حوزه املاک و کاداستر ۳۷۳ هزار و ۱۸۹ فقره سند مالکیت صادر و ۴۰ هزار و ۷۲۴ فقره تبدیل سند دفترچهای به تکبرگ انجام شد. همچنین ۳۲ هزار و ۷۷۴ پرونده در هیأتهای قانون تعیین تکلیف تشکیل گردید. در حوزه معاونت امور اسناد نیز در همین ۴۰ روز، سردفتران یک میلیون و ۳۷۶ هزار و ۴۱۰ فقره سند تنظیم کردند، ۳۰ هزار و ۴۲۳ واقعه ازدواج به ثبت رسید، در حوزه ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ۱۱۶۸ فقره آگهی تأسیس ثبت شد، ۱۸هزارو ۴۹ فقره تغییرات شرکتها به ثبت رسید و ۹۵ هزار و ۲۶۲ فقره اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری صورت گرفت.
بابایی در پایان با اشاره به ظرفیتهای ایجاد شده در بند پ ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه و دستورالعمل صادره از سوی رئیس قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: انشاءالله از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی بیش از گذشته استفاده خواهیم کرد و برونسپاریهای حداکثری در حوزه املاک در دستور کار است تا این دفاتر به دفاتر اسناد و املاک تبدیل شوند.
وی همچنین از پیشبینی رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی در سند تحول خبر داد و تأکید کرد: نظارتها و بازرسیها بیش از گذشته انجام خواهد شد. از سردفترانی که حسن اعتماد سازمان و نظام را جلب کنند، استقبال و در رتبهبندی لحاظ خواهند شد، اما با هرگونه تخلفی که این اعتماد را مخدوش کند، قاطعانه برخورد خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت در پایان خطاب به سردفتران گفت: امروز مردم با وجود تمام مشکلات اقتصادی، شبانه در خیابانها حضور دارند ما باید قدر این اعتماد را بدانیم و در فکر حل معضلها باشیم.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام و آرزوی سلامتی برای ملت ایران و مقام معظم رهبری، بر اهمیت جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور تأکید کرد.
سعادتیان در این مراسم اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع رسمی تنظیم اسناد برای مردم، نقشی اساسی در تثبیت حقوق و ایجاد امنیت قضایی ایفا میکنند و سردفتران این مسئولیت را با دریافت ابلاغ از سازمان ثبت عهدهدار میشوند.
وی با اشاره به روند جذب و آموزش سردفتران جدید افزود: پس از اعلام اسامی پذیرفتهشدگان از سوی سازمان سنجش، کارگروههای تخصصی در استانها با حضور مدیران کل ثبت، نمایندگان قضایی و مسئولان حفاظت اطلاعات تشکیل شده و فرآیند اختبار انجام میشود. همچنین پیش از آغاز به کار رسمی، کارگاههای آموزشی برای آشنایی با وظایف و مسئولیتهای حرفهای برگزار میشود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت با بیان اینکه این مراسم ۹ تحلیف در تهران و ۷ مراسم تحلیف در استانها و در مجموع شانزدهمین مراسم در سطح کشور است، خاطرنشان کرد: با اضافه شدن دفاتر جدید، تعداد دفاتر اسناد رسمی کشور به بیش از ۸۶۵۰ دفتر رسیده که نشاندهنده گسترش خدمات ثبتی و دسترسی بهتر مردم به این خدمات است.
سعادتیان تصریح کرد: با ابلاغهای صادره در این دوره، ۱۴ هزارو ۲۰ سردفتر به تعداد سردفتران کشور اضافه شده است که در کنار بیش از ۸۶۵۰ دفتر فعال، زمینه دسترسی بهتر مردم به خدمات ثبتی را فراهم میکند.
وی همچنین از توسعه سامانههای الکترونیکی در حوزه ثبت اسناد خبر داد و افزود: فرآیند ارسال و بررسی پیشنویس اسناد به صورت برخط انجام شده و این موضوع موجب افزایش سرعت، دقت و شفافیت در ارائه خدمات شده است.
سعادتیان با اشاره به اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی با تمام ظرفیت در اجرای این قانون و سایر برنامههای قوه قضاییه مشارکت دارند و ثبت واقعی قیمتها در اسناد از جمله اقدامات مهم در این حوزه است
دفاتر اسناد رسمی با تمام توان در اجرای این قانون و سایر برنامههای قوه قضاییه مشارکت دارند و در تنظیم اسناد، ثبت واقعی قیمتها و شفافسازی معاملات نقش مهمی ایفا میکنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ظرفیت گسترده ارائه خدمات ثبتی در کشور اظهار کرد: امروز با ۱۶ هزار و ۸۰۰ دفتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تمامی حوزههای برونسپاری قوه قضاییه در خدمت مردم قرار دارد.
وی افزود: این شبکه گسترده در کنار توسعه سامانههای الکترونیکی، موجب تسهیل فرآیند تنظیم اسناد، افزایش دقت و شفافیت در ارائه خدمات و دسترسی آسانتر مردم به خدمات د. حقوقی شده و نقش مؤثری در ارتقای امنیت حقوقی در جامعه ایفا میکند.
خندانی:ظرفیتسنجی در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار ضرورت دارد
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی جدیدالانتصاب، با قدردانی از مسئولان قضایی و ثبتی کشور و همچنین تلاشهای همکاران در تهران و استانها، اظهار کرد: فرآیند جذب و بهکارگیری پذیرفتهشدگان از ابتدا تا صدور ابلاغ، با زحمات گسترده همکاران در سازمان ثبت و واحدهای استانی انجام شده و اقدامی بزرگ و مؤثر در توسعه خدمات ثبتی کشور به شمار میرود.
وی با تشکر ویژه از ریاست سازمان ثبت در تسریع صدور ابلاغها افزود: افرادی که از امروز وارد این منصب میشوند باید بهخوبی نسبت به جایگاه و شأن حرفهای خود آگاه باشند و بدانند که در چه موقعیت خطیری قرار میگیرند. این جایگاه، ریشه در سنتهای دیرینه حقوقی کشور داشته و همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.
رئیس کانون سردفتران با اشاره به لزوم حفظ شأن و جایگاه دفاتر اسناد رسمی تصریح کرد: رعایت دقیق قوانین، مقررات، آییننامهها و دستورالعملها، همچنین نحوه برخورد با مردم، مراجعان و مسئولان، حتی در جزئیترین موارد از جمله نوع پوشش و رفتار حرفهای، در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. بهطور سنتی نیز سردفتران از قانونمندترین و منضبطترین اقشار جامعه محسوب میشوند.
خندانی با تأکید بر اهمیت آموزش مستمر در این حرفه گفت: سردفتران باید همواره در مسیر یادگیری و ارتقای دانش تخصصی خود گام بردارند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
در این مسیر، بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی نیز مورد توجه قرار گرفته و با همراهی سازمان ثبت، اقدامات مؤثری در حوزه خدمات الکترونیک و غیرحضوری در حال انجام است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه صلاحیتهای دفاتر اسناد رسمی افزود: باید در جهت افزایش ظرفیتها و ارتقای کارآمدی دفاتر گامهای مثبت و سازنده برداشته شود. در این راستا، اجرای قوانین الزام به ثبت رسمی از جمله مقررات مرتبط با ثبت رسمی معاملات، نیازمند آمادگی کامل کانونها و دفاتر در سراسر کشور است که این آمادگی بهطور کامل وجود دارد.
رئیس کانون سردفتران همچنین از اعتماد ایجادشده از سوی سازمان ثبت برای توسعه زیرساختها قدردانی کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم اخیر، ورود دفاتر اسناد رسمی به حوزه املاک بهصورت جدیتر است که برای نخستینبار در حال تحقق بوده و میتواند با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و پراکندگی جغرافیایی دفاتر، خدمات مؤثری را به مردم ارائه دهد.
وی در ادامه به موضوع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اشاره کرد و افزود: در اجرای این قانون، موضوع ظرفیتسنجی از اهمیت بالایی برخوردار است که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و لازم است در اصلاحات آتی، این موضوع بهصورت جدی مدنظر مجلس و قوه قضاییه قرار گیرد.
