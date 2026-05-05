وجود ۱۰۹ مسجد و حسینیه در رامسر

سید مهدی علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد کل مساجد و حسینیه‌های این شهرستان ۱۰۹ باب است که از این تعداد، ۴۲ باب در حوزه شهری و ۶۷ باب در حوزه روستایی واقع شده‌اند.

وی افزود: بر این اساس، سهم مساجد روستایی ۶۲ درصد و سهم مساجد شهری ۳۸ درصد است.

علوی با اشاره به پراکندگی این اماکن در مناطق مختلف شهرستان تصریح کرد: در بخش مرکزی ۳۳ باب، بخش دالخانی ۳۴ باب، شهر رامسر ۲۷ باب، شهر کتالم و سادات‌شهر ۱۴ باب و شهر دالخانی یک باب مسجد وجود دارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رامسر همچنین از ثبت ۳۴ فقره سند مالکیت به نام مسجد در سامانه کاداستر اداره ثبت اسناد و املاک خبر داد و گفت: نقشه‌برداری ۱۵ فقره از مساجد نیز انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آرامستان‌های شهرستان گفت: تعداد کل آرامستان‌های رامسر ۳۴ مورد است که شامل ۱۲ مورد در بخش مرکزی، ۱۱ مورد در بخش و شهر دالخانی، ۶ مورد در کتالم و سادات‌شهر و ۵ مورد در حوزه شهری رامسر می‌شود.

علوی در پایان از وجود ۵۷ بقعه متبرکه در شهرستان رامسر خبر داد و افزود: از این تعداد، ۲۵ باب به مساجد الحاقی بوده و در یک محوطه قرار گرفته‌اند.