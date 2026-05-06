به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فخرآبادی مدیرکل دامپزشکی استان هرمزگان در جریان سفر به شهرستان جاسک با حضور در دفتر فرمانداری با احمد جمالدینی فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست وضعیت بهداشتی دام و فرآوردههای دامی منطقه و برنامههای راهبردی این ادارهکل مورد بررسی قرار گرفت.
احمد جمالدینی فرماندار شهرستان جاسک در این دیدار با اشاره به موقعیت استراتژیک این شهرستان و همجواری با استان سیستان و بلوچستان، بر لزوم تخصیص اعتبارات جهت راهاندازی آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی تأکید کرد.
وی همچنین احداث پست قرنطینه دامی در مبادی ورودی شهرستان را یک ضرورت حیاتی برشمرد و افزود: ایجاد این زیرساختها نقشی کلیدی در کنترل بیماریهای واگیر، پیشگیری از قاچاق و ارتقای سطح سلامت عمومی و اقتصادی منطقه ایفا خواهد کرد.
مدیرکل دامپزشکی هرمزگان نیز در ادامه این سفر، از زیرساختهای شیلاتی، مراکز تکثیر میگو و واحدهای تولیدی جاسک بازدید کرده و عملکرد بخش خصوصی در حوزه ایمنسازی دامها را مورد ارزیابی قرار داد.
