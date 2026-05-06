۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

ضرورت راه‌اندازی آزمایشگاه و قرنطینه دامی در جاسک

جاسک - فرماندار جاسک خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای راه‌اندازی آزمایشگاه تشخیصی و احداث پست قرنطینه دامی در این شهرستان راهبردی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فخرآبادی مدیرکل دامپزشکی استان هرمزگان در جریان سفر به شهرستان جاسک با حضور در دفتر فرمانداری با احمد جمالدینی فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست وضعیت بهداشتی دام و فرآورده‌های دامی منطقه و برنامه‌های راهبردی این اداره‌کل مورد بررسی قرار گرفت.

احمد جمالدینی فرماندار شهرستان جاسک در این دیدار با اشاره به موقعیت استراتژیک این شهرستان و همجواری با استان سیستان و بلوچستان، بر لزوم تخصیص اعتبارات جهت راه‌اندازی آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی تأکید کرد.

وی همچنین احداث پست قرنطینه دامی در مبادی ورودی شهرستان را یک ضرورت حیاتی برشمرد و افزود: ایجاد این زیرساخت‌ها نقشی کلیدی در کنترل بیماری‌های واگیر، پیشگیری از قاچاق و ارتقای سطح سلامت عمومی و اقتصادی منطقه ایفا خواهد کرد.

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان نیز در ادامه این سفر، از زیرساخت‌های شیلاتی، مراکز تکثیر میگو و واحدهای تولیدی جاسک بازدید کرده و عملکرد بخش خصوصی در حوزه ایمن‌سازی دام‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

