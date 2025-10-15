گوکسر جاسک در آستانه تبدیل شدن به مرز رسمی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در این بازدید که با حضور سید عبدالکریم هاشمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، احمد جمالدینی فرماندار جاسک، عباسی مدیرکل مرز وزارت کشور و گروهی از مسئولان کشوری و استانی انجام شد، آخرین وضعیت زیرساخت‌های بندر گوکسر، مسیرهای دسترسی، و ظرفیت‌های توسعه‌ای این بندر مورد ارزیابی قرار گرفت.

اعضای کارگروه در جریان این بازدید بر تسریع در روند فعال‌سازی بندر و پیگیری مراحل قانونی برای تعریف مرز رسمی گوکسر تأکید کردند.

دکتر عباسی مدیرکل مرز وزارت کشور در حاشیه این برنامه گفت: هدف از این بازدید بررسی میدانی و تصمیم‌گیری نهایی درخصوص رسمی شدن مرز گوکسر است. وی افزود: وزارت کشور با نگاه مثبت این موضوع را در دستور کار قرار داده و امیدواریم با تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم شدن شرایط لازم شاهد آغاز فعالیت رسمی بندر گوکسر به‌عنوان یک مرز تجاری جدید در شرق هرمزگان باشیم.

سید عبدالکریم هاشمی نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به جایگاه راهبردی بندر گوکسر اظهار کرد: رسمی شدن این بندر می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مبادلات تجاری با کشور عمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد و نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی منطقه ایفا کند.



در همین حال جمالدینی فرماندار شهرستان جاسک نیز گفت: فعال‌سازی بندر گوکسر گام مؤثری در مسیر رونق اقتصادی شرق هرمزگان خواهد بود و موجب افزایش اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این منطقه می‌شود.

بندر گوکسر در شرق شهرستان جاسک واقع شده و به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی خود از پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به یکی از دروازه‌های مهم تجارت دریایی ایران با کشورهای جنوبی خلیج فارس برخوردار است.