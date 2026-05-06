برگزاری مراسم اربعین شهید «علی فولادوند» و فرزندش در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه چهلمین روز شهادت دانشمند برجسته کشور، دکتر «علی فولادوند» و فرزندش «حسنا فولادوند»، مراسمی برای گرامیداشت یاد و مقام این شهیدان والامقام در شهرستان سلسله برگزار خواهد شد.
در متن اطلاعیه برگزاری مراسم با اشاره به جایگاه والای علم و شهادت آمده است:
«مِدادُ العُلماءِ أفضَلُ مِن دِماءِ الشُّهداءِ»؛ مرکب قلم عالمان برتر از خون شهیدان است.
چهل روز از شهادت دانشمند توانمند و نامدار ایران اسلامی، فرزند سلسله شهید، دکتر علی فولادوند و فرزند دلبندش حسنا فولادوند میگذرد؛ واقعهای تلخ که موجب تأثر و اندوه عمیق در میان مردم منطقه و جامعه علمی کشور شده است.
بهرغم این غروب غمانگیز، بدون تردید ایران اسلامی همچنان شاهد طلوع دانشمندان دیگری خواهد بود که این راه پرافتخار را ادامه خواهند داد.
در پایان از عموم مردم شریف و شهیدپرور شهرستان سلسله دعوت شده است تا با حضور باشکوه خود در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت، در مراسم اربعین این شهیدان والامقام شرکت کرده و این آیین را به میعادگاهی برای تجدید بیعت با آرمانهای شهدا تبدیل کنند.
این مراسم روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشتماه، ساعت ۱۴ در گلزار شهدای روستای سیاهپوش الشتر برگزار خواهد شد.
