ضرورت تکمیل موزه مقاومت در مازندران؛ ۲۹ نمایش دفاع مقدس تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا موحد بعدازظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران با گرامیداشت یاد و نام ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید این استان، اظهار داشت: مأموریت اصلی این بنیاد، ثبت و حفظ آثار دفاع مقدس و مقاومت و نهادینهسازی این فرهنگ در مأموریتهای مختلف نظام جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به منویات قائد امت در حوزه ایثار، شهادت و مقاومت، بر لزوم تکمیل موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی استان تأکید کرد و افزود: سپاه کربلا برای تکمیل این پروژه فرهنگی تلاش میکند و امیدواریم با همراهی مسئولان، این مجموعه به بهرهبرداری کامل برسد.
در ادامه، سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد برسلانی مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران با گرامیداشت یاد شهدا و ادای احترام به مقام معظم رهبری آیتالله «سید علی خامنهای»، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در شرایط کنونی یک ضرورت دانست و اظهار داشت: در برابر توطئههای دشمنان، انتقال مفاهیم مقاومت به نسل جوان اهمیت ویژهای دارد.
وی با تأکید بر نقش مستندسازی در انتقال تجربیات رزمندگان افزود: پیگیر بهرهبرداری کامل از موزه دفاع مقدس استان هستیم تا این مرکز به پایگاهی مؤثر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شود.
برسلانی همچنین با اشاره به رشادتهای مردم مازندران در دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت، از برنامهریزی برای ثبت و ضبط خاطرات جامعه ایثارگری استان خبر داد.
برپایی ۱۰ هزار محفل روایتگری
در بخش دیگری از این مراسم، سرهنگ محمدحسن سلامی مدیرکل سابق حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران به ارائه گزارشی از عملکرد سهساله خود پرداخت و گفت: در این مدت بیش از ۳۰۰ جلسه تخصصی در حوزه ایثار و شهادت برگزار شده است.
وی افزود: ۱۰ هزار محفل روایتگری برای دانشآموزان برگزار و بیش از ۶۰ هزار دانشجو و هزار کارمند آموزشهای دفاع مقدس را فراگرفتهاند.
سلامی با اشاره به اقدامات حوزه نشر گفت: ۲۲۶ عنوان کتاب و ۶۴ کتاب صوتی در حوزه دفاع مقدس منتشر و ۲۴ هزار و ۴۰۰ سند نیز جمعآوری شده است.
وی ادامه داد: در حوزه هنر نیز بیش از سه هزار اثر تجسمی، ۱۰۴ اثر در حوزه فیلم و نماهنگ، ۶۵ اثر موسیقی و سرود و ۲۰ نمایش تولید یا حمایت شده است.
مدیرکل سابق در پایان با اشاره به بازدید مسئولان ملی از موزه دفاع مقدس مازندران، تکمیل این مجموعه را از اولویتهای مهم فرهنگی استان عنوان کرد.
