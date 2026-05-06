۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

عراقچی: ایران از نقش چین در برقراری صلح حمایت می‌کند

عراقچی: ایران از نقش چین در برقراری صلح حمایت می‌کند

وزیر امور خارجه گفت: ایران به چین اعتماد دارد و امیدوار است این کشور همچنان نقش فعال خود را در پیشبرد صلح و پایان دادن به درگیری ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان پس از سفر به چین، اظهار کرد: با جناب آقای وانگ یی، وزیر امور خارجه چین دیداری سازنده در پکن داشتم. دو طرف بار دیگر بر حق ایران برای اعمال حاکمیت و کرامت ملی تأکید کردند.

وی افزود: طرف ایرانی از پیشنهاد چهاربندی چین برای حفظ و تقویت صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرد.

وزیر خارجه کشورمان عنوان کرد: ایران به چین اعتماد دارد و امیدوار است این کشور همچنان نقش فعال خود را در پیشبرد صلح و پایان دادن به درگیری ایفا کند و نیز از شکل‌گیری چارچوبی جدید برای دوران پس از جنگ در منطقه که بتواند میان توسعه و امنیت توازن برقرار کند، حمایت نماید.

نفیسه عبدالهی

