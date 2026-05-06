۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

بسیجی شهید مدافع امنیت محسن گرایی در قم تشییع شد

قم- مراسم تشییع بسیجی شهید مدافع امنیت، محسن گرایی از مسجد امام حسن عسکری(ع) تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع بسیجی شهید مدافع امنیت، محسن گرایی عصر چهارشنبه از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد.

در این مراسم جمعی از خانواده های معظم شهدا، خانواده این شهید مدافع امنیت و اقشار مختلف مردم قم حضور داشتند.

پیکر این شهید مدافع امنیت پس از ورود به حرم بانوی کرامت،‌گرد مضجع شریف کریمه اهل بیت علیهم‌السلام طواف داده شد.

نماز بر پیکر این شهید توسط حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی از اساتید حوزه علمیه قم برگزار شد.

مراسم تدفین شهید گرایی نیز در گلزار شهدای علی بن جعفر علیه السلام قم برگزار شد.

