به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری، بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: داروی بیماران پروانه‌ای و اس‌ام‌ای در حال حاضر به‌صورت کاملاً رایگان تأمین می‌شود و هزینه آن به‌ طور صد در صد از محل صندوق صعب‌العلاج پرداخت خواهد شد.

وی افزود: خدمات پاراکلینیک و ویزیت این بیماران نیز تحت حمایت این صندوق قرار دارد.

جعفری، با اشاره به گسترش دامنه بیماری‌های خاص تصریح کرد: طی سال‌های اخیر از بیماری‌های رایج‌تری مانند دیابت و فشار خون تا بیماری‌های پرهزینه‌ای از جمله سرطان‌ها و اختلالات عصبی و عضلانی در فهرست بیماران خاص قرار گرفته‌اند؛ در حالی‌ که گذشته تنها پنج عنوان بیماری شامل دیالیز، ام‌اس، هموفیلی، تالاسمی و پیوند در این گروه قرار داشت.

وی افزود: علاوه بر پرداخت سهم بیمه سلامت، با فعال شدن صندوق صعب‌العلاج، ارائه خدمات در بخش دولتی برای بیماران خاص رایگان شده و در بخش خصوصی نیز ۸۰ درصد تعرفه‌ها توسط بیمه پرداخت می‌شود و بیمار تنها مبلغ کمی را به عنوان مابه‌التفاوت می‌پردازد.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان درباره آمار بیماران خاص در این استان گفت: ۱۰۲ هزار نفر از بیمه‌شدگان بیمه سلامت و ۹۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نشان بیماری خاص و صعب‌العلاج دارند که مجموعه‌ای شامل ۱۳۰ عنوان بیماری مختلف را در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اعتبار این صندوق در کشور در سال گذشته ۱۸ هزار میلیارد تومان بود که به‌طور کامل محقق شد. گفت: سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج به بیماران به صورت مستقیم یا از طریق داروخانه‌ها پرداخت شد.

جعفری، تاکید کرد: کمبود دارو در استان کرمان وجود ندارد و داروی بیماران خاص طبق سهمیه‌بندی شرکت‌های دارویی به‌طور منظم وارد استان می‌شود.

وی افزود: با وجود شرایط جنگی، تعطیلات ابتدای سال و عوامل دیگر، وضعیت دارویی استان کرمان مطلوب است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان درباره پرداخت مطالبات مراکز درمانی نیز گفت: سازمان بیمه سلامت در دو روز گذشته بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان از مطالبات فروردین بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، داروخانه‌ها و مطب‌ها را پرداخت کرده و تاکنون ۶۰ درصد از این مطالبات تسویه شده است.

جعفری، افزود: مطالبات داروخانه‌ها در استان کرمان بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در ماه است و بیمه سلامت ۷۰ درصد داروها و در مورد داروهای خاص و صعب‌العلاج ۹۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. همچنین دهک‌های پایین جامعه و بیماران خاص در بخش دولتی به‌صورت رایگان درمان و بستری می‌شوند.

وی با اشاره به خدمات غیرحضوری بیمه سلامت اظهار کرد: تعداد ۵۹۶ داروخانه در سطح استان کرمان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند و به دلیل محدودیت نیروی نظارت، از مردم درخواست می‌شود به‌عنوان ناظر افتخاری در این حوزه همکاری کنند.