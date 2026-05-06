۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

تشکیل پرونده قضایی برای حادثه آتش‌سوزی پاساژ ارغوان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از صدور دستورات ویژه قضایی برای بررسی ابعاد مختلف پرونده آتش‌ سوزی مجتمع تجاری ارغوان در شعبه ویژه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، در پی وقوع آتش‌سوزی در مجتمع ارغوان واقع در اندیشه، بلافاصله در محل حادثه حضور یافت و امروز نیز با حضور مجدد در صحنه، روند امدادرسانی و اقدامات اولیه قضایی را مورد پیگیری قرار داد.

دادستان شهریار با اشاره به صدور دستورات ویژه قضایی اظهار کرد: در این پرونده از جنبه‌های مختلف حقوقی و قضایی ورود کرده‌ایم و دستور بررسی کامل پرونده ساختمانی این مجموعه، مجوزهای صادره از جمله پایان‌کار، الزامات ایمنی و تأییدیه‌های مربوط به آتش‌نشانی صادر شده است.

وی افزود: در همین راستا، دستور تشکیل هیئت کارشناسی تخصصی صادر شده تا ابعاد حادثه را به‌صورت دقیق بررسی و مشخص کند چه اشخاصی در وقوع این حادثه دارای قصور یا تقصیر بوده‌اند و مسئولیت‌های احتمالی کیفری آنان تعیین شود.

محمدی تصریح کرد: دستور دستگیری اولیه افرادی که احتمال دخالت و تقصیر آنان در این حادثه وجود دارد صادر شده و دستگاه قضایی با قاطعیت و در سریع‌ترین زمان ممکن و با کمترین ایراد حقوقی به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.

دادستان شهریار با تأکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده در شعبه ویژه انجام خواهد شد، گفت: پس از وصول نظریه هیئت کارشناسی و در صورت رفع هرگونه ابهام، کلیه افرادی که بر اساس نظر کارشناسی برای آنان درصد تقصیر تعیین شود، وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب و محاکمه قرار خواهند گرفت.

دادستان شهریار در حاشیه بازدید میدانی مجدد از محل وقوع آتش سوزی تأکید کرد: دستگاه قضایی با حساسیت ویژه و با هدف صیانت از حقوق عامه، تمامی ابعاد این حادثه را بررسی خواهد کرد و با هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6822302

