به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، در پی وقوع آتش‌سوزی در مجتمع ارغوان واقع در اندیشه، بلافاصله در محل حادثه حضور یافت و امروز نیز با حضور مجدد در صحنه، روند امدادرسانی و اقدامات اولیه قضایی را مورد پیگیری قرار داد.

دادستان شهریار با اشاره به صدور دستورات ویژه قضایی اظهار کرد: در این پرونده از جنبه‌های مختلف حقوقی و قضایی ورود کرده‌ایم و دستور بررسی کامل پرونده ساختمانی این مجموعه، مجوزهای صادره از جمله پایان‌کار، الزامات ایمنی و تأییدیه‌های مربوط به آتش‌نشانی صادر شده است.

وی افزود: در همین راستا، دستور تشکیل هیئت کارشناسی تخصصی صادر شده تا ابعاد حادثه را به‌صورت دقیق بررسی و مشخص کند چه اشخاصی در وقوع این حادثه دارای قصور یا تقصیر بوده‌اند و مسئولیت‌های احتمالی کیفری آنان تعیین شود.

محمدی تصریح کرد: دستور دستگیری اولیه افرادی که احتمال دخالت و تقصیر آنان در این حادثه وجود دارد صادر شده و دستگاه قضایی با قاطعیت و در سریع‌ترین زمان ممکن و با کمترین ایراد حقوقی به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.

دادستان شهریار با تأکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده در شعبه ویژه انجام خواهد شد، گفت: پس از وصول نظریه هیئت کارشناسی و در صورت رفع هرگونه ابهام، کلیه افرادی که بر اساس نظر کارشناسی برای آنان درصد تقصیر تعیین شود، وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب و محاکمه قرار خواهند گرفت.

دادستان شهریار در حاشیه بازدید میدانی مجدد از محل وقوع آتش سوزی تأکید کرد: دستگاه قضایی با حساسیت ویژه و با هدف صیانت از حقوق عامه، تمامی ابعاد این حادثه را بررسی خواهد کرد و با هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.