به گزارش خبرنگار مهر، سردار ضیاءالدین حزنی دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مراسم پاسداشت سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین که در مسجد پیامبر اعظم (ص) شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران به برخی ویژگی‌های شخصیتی شهید سلیمانی پرداخت و گفت: شهید سلیمانی یکی از فرماندهان مردم‌دار، مردم یار و مردم دوست و یکی از سربازان واقعی محرومیت زدایی در سطح کشور بود.

وی افزود: او از کسایی بود که بن بست شکن بود؛ در هر کاری که وارد می‌شد، بن‌بست شکن بود و یکی از یاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و ما جدیت، پیگیری‌ها و اقداماتی که در سراسر کشور برای مردم محروم و مستضعف در سراسر کشور کشیدند را فراموش نمی‌کنیم.