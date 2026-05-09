استارت انتخابات ۱۴۰۵ ورزش با کوهنوردی/ رقابت ۵ نفر برای ریاست

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه از هفته گذشته نام نویسی از متقاضیان ریاست در فدراسیون هایی مانند تیراندازی، ورزش های ناشنوایان و ورزش های نابینایان و کم بینایان آغاز شد اما استارت رسمی انتخابات فدراسیون های ورزشی در سال ۱۴۰۵ از روز یکشنبه زده می شود.

کوهنوردی و صعودهای ورزشی فدراسیونی است که اعضای مجمع انتخاباتی آن، فردا (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت) گرد هم می آیند تا با رای خود، تکلیف صندلی ریاست برای ۴ سال آینده این فدراسیون را مشخص کنند؛ صندلی که از ۱۹ آذر ۱۳۹۲ و طی ۳ دوره متوالی در اختیار رضا زارعی بوده است.

برای تشکیل این مجمع انتخاباتی، سال گذشته (۲۸ دی تا ۱۱ بهمن) نام نویسی از متقاضیان ریاست در فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی انجام شد و طی آن زارعی و ۵ نفر دیگر برای ورود به انتخابات ثبت نام کردند.

البته طبق اساسنامه فدراسیون های ورزشی، افراد تنها برای ۳ دوره مجاز به تصدی فدراسیون ها هستند مگر اینکه صاحب کرسی بین المللی باشند. زارعی این کرسی را به واسطه نایب رئیسی اتحادیه آسیا در اختیار دارد و به همین دلیل با وجود سه دوره متوالی ریاست، منعی برای ورود دوباره اش به انتخابات نیست کمااینکه خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده وی برای شرکت در انتخابات روز یکشنبه، تائید صلاحیت نهایی هم شده است.

پرستو ابریشمی، سعید حای بیگلو، کاوه کاشفی و حمید مساعدیان دیگر کاندیداهای تائید صلاحیت شده برای انتخابات روز یکشنبه هستند. بدین ترتیب این انتخابات با حضور ۵ کاندیدا برگزار خواهد شد.

حسین مقدم دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر گفت: دعوتنامه حضور در مجمع برای این ۵ کاندیدا ارسال شده است. البته یکی دو نفر از کاندیداهای تائید صلاحیت شده مشکل نقص مدارک دارند. آنها فرصت دارند تا پایان وقت اداری روز شنبه (۱۹ اردیبهشت) نسبت به برطرف کردن این نقص اقدام کنند تا مشکلی برای ورود به مجمع نداشته باشند.

به گفته وی، مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی از ساعت ۱۰ به ریاست سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در آکادمی ملی المپیک آغاز می شود.