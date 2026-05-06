۱۸۰ نقطه از حفاری های شهر اهواز ترمیم نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل شیشه گری ظهر امروز چهارشنبه در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر اهواز اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد شبکه فاضلاب شهر اجرا شده و با وجود مشکلات کار در حال اجرا است اما باید تسریع یابد.

عضو شورای شهر اهواز با بیان اینکه بیش از ۱۸۰ نقطه از حفاری ها ترمیم نشده اند، افزود: این مشکل مربوط به چندین ماه و سال است بنابراین جلسه مشترکی بین آبفا و شهرداری تشکیل و این نقاط بر اساس اولویت بندی انجام شوند.

وی با تاکید بر رصد روزانه پروژه ها توسط شهروندان گفت: در برخی نقاط مردم از کیفیت ناراضی هستند البته در برخی نقاط کارهای مشترک به خوبی جواب داده است که باید از این ظرفیت استفاده شود.

عضو شورای شهر اهواز با اعلام اینکه اکنون فصل لایروبی است، ادامه داد: این‌ کار باید انجام شود تا در بارندگی ها یا مشکل مواجه نباشیم.

وی با اعلام اینکه امکانات تفریحی اهواز کم است، تاکید کرد: مردم از پل طبیعت استقبال خوبی داشتند که اصلاح آن آغاز شده بود و مستلزم تسریع در انجام کار است.