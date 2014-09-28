100 نقطه اهواز مشكل فاضلاب دارد/ اكثر نيروهاي شهرداري زير ديپلم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر اهواز روز گذشته (شنبه) پس از سه نوبت برگزاری نافرجام منتهی به انتخابی شد که برخی از اعضای شورای شهر را به شدت آشفته کرد زیرا آنها اعتقاد داشتند نامزد شدن قربانعلی سعادت نیا برای ریاست شورای شهر که در نهایت منجر به پیروز شدن وی در برابر اسکندر زنگنه شد برخلاف توافقات شبانه اعضا بوده است.

این امر حتی در نهایت کار را به جایی رساند که برخی اعضا بعد از معلوم شدن نتیجه پیروزی سعادت نیا، جلسه را ترک و اتهامات سنگینی را متوجه این عضو شورای شهر اهواز کردند. این در حالی است که در اولین نشست خبری هیئت رئیسه شورای شهر اهواز با خبرنگاران مسائلی که روز گذشته پیش آمد چندان مورد بررسی قرار نگرفت و به نظر می رسد هیئت رئیسه جدید شورای شهر اهواز قصد دارد از حاشیه های بی مورد دوری کنند.

قربانعلي سعادت نيا رئيس شوراي شهر اهواز در این نشست خبری که برای اولین بار به عنوان رئیس شورای شهر روبروی خبرنگاران نشست با تبريك و گراميداشت ياد و خاطره امام و دوران دفاع مقدس گفت: يك چهارم از جمعيت استان در اهواز است و طبيعتا يك چهارم برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي استان نیز بايد در اهواز اجرا شود. 100 نقطه از شهر اهواز مشكل فاضلاب دارد به همین دلیل تلاش مي كنيم تا با ارتباط خوب با مركز بهداشت اين مشكلات فاضلاب را كه در حوزه سلامت قرار دارند هر چه زودتر حل كنيم.

کارون برای ما حیاتی است

وي با اشاره به اينكه مسئله كارون براي ما حياتي است، گفت: پيگير حريم شهر اهواز به ويژه حريم اين شهر با شهرستان كارون هستيم. علي آباد، ملاشيه و عين دو مشكلاتی دارند كه باعث اختلال در خدمات دهي مي شد.

سعادت نیا در خصوص نیروهای شهرداری اهواز نیز گفت: ضمن احترامي كه به تمام مسئولان شهرداري اهواز دارم ولي متاسفانه اكثر نيروهاي شهرداري زير ديپلم هستند و نياز به آموزش زيادي داريم. اگر داده هاي آموزشي تقويت شود ارائه خدمات نيز پررنگ مي شود. ارتباط خود را با شهردار و معاونين مستحكم تر مي كنيم.

وی ادامه داد: بايد از ظرفيت كامل 21 نفره شوراي شهر استفاده كنيم. شهر اهواز پايگاه هاي ذي قيمت فراواني دارد. ظرفيت شوراي شهر در دوره چهارم بالاست و دومين شوراي شهر كشور از نظر سواد و تجربه است. به استاندار خوزستان هم گفتم كه مردم استان توانمندي نظام را براي حل مشكلات مي خواهند و كاري به اين ندارند كه چه كسي مدير است.

این عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: كميسيون ها را در اين دوره از پنج به هشت عدد افزايش داديم. ضمن اينكه موضوع كميته امنيت را براي مباحث تيراندازي هاي غير مجاز، سرقت، زورگيري و كيف قاپي و كميته سلامت را نيز براي مباحث ريزگردها، طوفان ها، رودخانه كارون، باران هاي اسيدي، آب آشاميدني و وضعيت بيمارستان ها پيگيري مي كنيم.

خبرنگاران به دنبال چالش نباشند

ناجي سواري نائب رئيس شوراي شهر اهواز نیز در این نشست عنوان کرد: از خبرنگاران استان تشكر مي كنم كه هميشه مشوق ما بوده و انتقاد مي كردند. در حقيقت اگر انتقاد نباشد كار اصولي پيش نمي رود. علت اصلي برخي از مشكلات در گذشته اين بود كه وقتي ميان اعضا اختلاف نظري پيش مي آمد همفكري نمي كرديم. اميدوارم سئوالات خبرنگاران در راه سازندگي شهر باشد نه چالش چون اين چالش ها باعث نگراني مردم مي شود.

سواری عنوان کرد: از نظر قانون ارائه خدمات به محله هايي كه ساكنان آن به صورت غير قانوني سكونت كرده اند قابل انجام نیست. حاشيه شهر ما بيشتر متشكل از افرادي است كه از لحاظ اقتصادي در وضعيت بدي قرار دارند. مثلا جنوب غرب محله هاي كوي گلدشت و سادات هيچ امكاناتي نداشتند و حتي بدي راه رفت و آمد اين محله ها باعث شده بود تا دانش آموزان به سختي به مدرسه بروند.

سکونت در حاشیه شهر غیرقانونی نیست

این عضو شورای شهر اهواز ادامه داد: اين افراد حاشيه شهر نيز شهروند هستند و ما موقع انتخابات به سمت آنها هجوم مي برهيم كه شما به ما راي بدهيد و ما به شما امكانات مي دهيم. سکونت در حاشيه شهر ما غير قانوني نيست و مردم ما با مجوز و مدرك هستند و منتظر ارائه خدمات مانده اند. شايد 10 درصد از خدمات شهروندان مركز شهر را شهروندان حاشيه اي دريافت نكردند.

مريم ابريشم كار عضو شوراي شهر اهواز نيز در اين جلسه گفت: خبرنگاران زبان گوياي شورا و مردم هستند بنابراين تعهد مي دهيم كه در راستاي حل مشكلات شهر با توجه به باقی بون سه سال شوراي شهر تمام تلاش خود را انجام دهيم و در این راستا از خبرنگاران نیز کمک بگیریم.

موفق نبودن در جذب سرمایه

جمشيد سلحشور دبير اول شوراي شهر اهواز نيز در اين جلسه در ارتباط با وضعيت مشاركت سرمايه گذاران در كارهاي عمراني شهر اهواز گفت: تنها راهي كه بتوانيم اهواز را در آينده اي نزديك به يكي از شهرهاي مهم كشور و كشورهاي مجاور برسانيم اين است كه بخش سرمايه گذاري ها در بخش عمراني فعال كنيم كه تاكنون در جذب سرمايه گذار كارهاي خوبي نتوانستيم انجام دهيم.

وی افزود: با كارهاي خوب شوراي شهر چهارم اهواز، قول مي دهم چند پرو‍ژه را با همكاري سرمايه گذاران انجام داده و به بهره برداري برسانيم. بودجه هزار ميليارد توماني را مصوب كرديم و با توجه و با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده و كار خود را انجام مي دهيم. بحث تملك اراضي يكي از مشكلاتي است كه در كل كشور وجود دارد و براي اين معارضان بخش حقوقي شهرداري بايد كاري انجام دهد تا حل شود. هر كار و پروژه اي كه مي خواهيم انجام بدهيم وقت زياد صرف حل مشكل معارضين مي شود.

برگزاری جلسه با نمایندگان مجلس

سلحشور عنوان کرد: جلساتي را قبلا با نمايندگان مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی برگزار کرده ایم و قرار بود بعد از انتخاب هيئت رئيسه شوراي شهر، يك جلسه دیگر نیز با آنها داشته باشيم. براي رفع مشكلات شهر قطعا مي توانيم همكاري خوبي با اعضاي مجلس داشته باشيم.

كاظم سواري دبير دوم شوراي شهر نيز در اين جلسه گفت: اصحاب رسانه به اعضاي شورا و مسئولان مي توانند خط بدهند، راهكار بدهند، چالش برانگيز باشند و فرصت ها را تبديل به چالش و چالش ها را به فرصت تبديل كنند. خبرنگاران مي توانند توان مديران را دو برابر كنند.

سرمایه گذاری در اهواز زیر صفر

وی افزود: در خصوص بحث سرمايه گذاري بايد گفت در اهواز صفر و حتي زير صفر است. چون نه فقط از اين فرصت استفاده نكرديم بلكه مشكلاتي را درست كرده و چالش درست كرديم. هيچ پروژه اي نداشتيم كه مشاركت بخش خصوصي داشته باد. سرمايه گذاري در اهواز و شهرداري بايد براي سرمايه گذار برد برد باشد.

این عضو شورای شهر اهواز یادآور شد: يكي از نگراني هاي سرمايه گذاران نبود شفافيت و وضعيت مشخص بود. بعضي از افراد واسطه سرمايه گذاري هستند اما تصميم شورا بر اين است كه مستقيم با خود سرمايه گذار ارتباط برقرار كند. از سرمايه گذارهاي ايراني و خارجي دعوت كرديم و طرح ها و ظرفيت هاي سرمايه گذاري را در كتاب فرصت هاي سرمايه گذاري مكتوب كرديم.

برس برخی مدیران از جذب سرمایه

سورای تاکید کرد: در حال حاضر 13 پروژه با همكاري سرمايه گذاران قرار است كه اجرا شود. از مديران شهرداري استدعا دارم كه امور مربوط به جذب سرمايه گذاري به شكل منظم و با اصول در معاونت سرمايه گذاري انجام شود. بعضي از مديران در خصوص سرمايه گذاري ترس و واهمه دارند ولي توقع من از مديران در اين است كه در راستاي اجراي قانون سرمايه گذاري جرات و توان بالايي را از خود به كار برده و به خوبي از سرمايه گذاران استقبال كنند.

وی ادامه داد: شهردار ما عملكرد بسيار روشني داشته و در زمينه خدمات شهري كارهاي بسيار خوب و فراواني انجام شد كه از جمله آن مي توان به انجام بيش از يك ميليون مترمربع آسفالت سازي و روكش اشاره كرد. از عملكرد شهردار خود راضي هستيم ولي انتظار بيشتري داريم. در اين مدت كم، پروژه هاي بسيار خوبي را انجام داده و در دست اقدام دارد. اكنون قراردادهاي شهرداري شفاف و با مبالغ خوب انجام شده است.