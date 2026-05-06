تسهیلات لازم برای توسعه گردشگری در اردبیل اعطا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر چهارشنبه در بازدید از طرح های گردشگری ، تفریحی و پذیرایی بین‌راهی شهرستان اردبیل در قالب ستاد تسهیل گردشگری، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری،اعطای تسیهلات مرتبط با این حوزه ادامه دارد و دولت نقش حمایتی خود را ایفا می‌کند.

وی با اشاره به پروژه‌های بازدید شده در ابتدای مسیر اردبیل به سرچم، افزود: این سه مجموعه بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و مجموعا بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در این پروژه‌ها انجام شده که پس از بهره‌برداری برای 100نفر اشتغالزایی خواهد داشت.

استاندار اردبیل گفت: در راستای ایفای نقش حمایتی دولت، تسهیلات مورد نیاز و مواردی در مورد تغییر کاربری در اختیار این مجموعه‌ها قرار می‌گیرد تا شاهد تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها و بهره‌برداری آنها باشیم.

مسعود امامی یگانه ادامه داد: با توجه به اهمیت بحث گردشگری در استان اردبیل، برای اولین بار ستاد تسهیل ویژه طرح‌های گردشگری با حضور دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل زیربط تشکیل شده تا امورات توسعه گردشگری استان تسریع شود و بازدید امروز نیز در قالب همین ستاد به منظور رفع موانع سه پروژه اتفاق افتاد.