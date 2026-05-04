خدمت به خانواده معظم شهدا جزو وظایف مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در جلسه بررسی و رفع مشکلات خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: در جنگ رمضان با حملات ددمنشانه آمریکایی_صهیونی، ۲۰ نفر از هم‌استانی‌های ما در نقاط مختلف کشور و استان اردبیل به شهادت رسیدند که در این مدت استاندار با حضور در منزل ۱۸ خانواده، ادای احترام کرده است.

وی افزود: با افتخار در کنار خانواده معظم شهدای جنگ رمضان برای رفع مشکلات‌ موجود قرار داریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: سه نفر از هم‌استانی‌ها در جنگ رمضان به مقام جانبازی نائل شدند که روند درمانی دو نفر در داخل استان و یک نفر دیگر در استان همجوار دنبال می شود.