روستای موئیل در مسیر جهانی شدن

جعفر فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامهریزیهای منسجم ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و همراهی و تلاشهای شورای اسلامی، دهیاری، بخشداری و جامعه محلی روستا اظهار کرد: مجموعهای از پروژههای عمرانی و هویتی در حال اجرا است که نقش مهمی در استانداردسازی زیرساختهای گردشگری موئیل دارد و این روستا با اجرای پروژههای عمرانی و فرهنگی در مسیر جهانی شدن قرار دارد.
وی افزود: اجرای جدارهسازی و استفاده از بومملات در نمای روستا،سنگفرش معابر و ساماندهی مسیرهای گردشگری، احداث سردر و دروازه ورودی روستا ،ایجاد کیوسک اطلاعرسانی گردشگری و راهاندازی بازارچه صنایعدستی و محصولات محلی از پروژه های انجام شده است.
سرپرست میراثفرهنگی مشگینشهر همچنین از برگزاری مجموعهای از رویدادهای فرهنگی و گردشگری خبر داد و گفت: برنامههایی همچون پویش نهالکاری، دوی اسکایرانینگ، صعود به قلعه سبلان، جشنواره استقبال از عشایر، تور اینفو رسانهای، کارگاههای آموزش توسعه گردشگری و نشستهای تخصصی با هدف معرفی ظرفیتهای موئیل و جلب مشارکت جامعه محلی در حال برگزاری است.
فرامرزی تأکید کرد: این اقدامات بخشی از مسیر جهانیشدن موئیل است و امیدواریم با ادامه موفق این روند، شاهد ثبت این روستا در فهرست جهانی گردشگری باشیم.
نظر شما