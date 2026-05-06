به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین پیام صوتی خود به مردم عزیز ایران، نکاتی را درباره دوره جدید جنگ به خصوص شرایط اقتصادی کشور مطرح و با بیان ۵ خواهش از اقشار مختلف مردم ایران در داخل و خارج از کشور، پیشنهاداتی برای فاز جدید جنگ ارائه کرد. خلاصه این نکات در ادامه آمده است:

دشمن در طراحی جدید خود با محاصره دریایی به دنبال فشار اقتصادی و جوسازی رسانه ای و به دنبال از بین بردن انسجام کشور است تا ما را تسلیم کند.

البته ما احتمال حمله نظامی را مخصوصا حملات تروریستی را کم نمی‌دانیم اما آن بخشی از طراحی دشمن که به جامعه باز می گردد، ضعیف کردن ایران از درون است.

دشمن به فشار اقتصادی بسیار امید بسته است و مشخص است که باز هم گزارش های غلط به او داده اند و بر اساس این گزارش ها، تصمیم غلط گرفته اند و این تصمیم غلط نیز باعث می شود همه به زحمت بیفتند.

کارشناسان متخصص حوزه ایران اعتراف می کنند ملت ایران هرچقدر در فشار اقتصادی قرار بگیرند به خاطر استقلال و عزت وطن خود و به خاطر دین و اعتقادات خود مشکلات را تحمل می کنند.

ملت ایران یک آگاهی تاریخی داشته و فهمیده اند در این منطقه حساس از تاریخ ایران باید با هر سختی که شده در برابر این دشمن جنایتکار بایستند؛ دشمنی که در توهمات خام خود این را داشت که تمدن ایران را نابود می کند.

من تعجب می کنم که دشمنان هنوز نفهمیده اند که ملت ایران جان می دهد اما تسلیم نمی شود. آنها هنوز نفهمیده اند که ملت ما خودش را در برابر آینده ایران و اسلام پاسخگو می داند و کاری می کند که ایرانیان آینده به پدران و مادران خود افتخار کنند.

ما وظیفه داریم همه با هم کمک کنیم تا آثار این فشارهای اقتصادی به مردم کاهش یابد. همه مسئولان اجرایی کشور برای انجام این هدف نیز وظایفی دارند و مردم نیز اقداماتی را باید انجام دهند.

مسئولان اجرایی کشور به این موضوع توجه دارند که جنگ وارد مرحله جدیدی شده که نقش آن‌ها را مؤثرتر از گذشته کرده است و باید به همان شیوه دوران جنگ، در این دوره هم با برنامه ریزی و مدیریت جهادی پای کار باشیم.

همینجا به مردم عزیز عرض می کنم که مدیران ارشد و مدیران میانی کشور در حال پیگیری جدی امور هستند.

باید حواسمان باشد که دشمن با دقت ما را رصد می کند از این رو نباید اطلاعاتی بدهیم که دشمن از آنها سوءاستفاده کند. همینقدر بدانید که ما در جریان جلسات غیررسانه ای به دولت کمک کرده و پیگیری مسائل اقتصادی به ویژه گرانی ها هستیم.

از دولت محترم می‌خواهم در موضوعات گرانی، برنامه ها و گزارش ها و اقدامات خود را به استحضار مردم عزیز برساند تا آنها از پیگیری مسئولان آرامش خاطر پیدا کنند.

در بخش سوم، چند خواهش از مردم عزیز و شریف ایران دارم. ما از ابتدای انقلاب تا کنون هر مشکلی را که توانستیم حل کنیم با کمک شما بوده است؛ این باور من بوده که سال هاست که گفتم و باز هم می گویم و اکنون نیز معتقدم شما باید مستقیم وارد میدان شوید.

نخست اینکه همه ما باید بدانیم درگیر یکی از بزرگ ترین جنگ های معاصر ایران شده ایم. پیروزی نهایی در این جنگ، ایران را به یک بازیگر مؤثر در نظام بین المللی تبدیل می کند و همین مسأله مقدمه پیشرفت مادی و معنوی کشور می شود. طبیعی است که رسیدن به چنین دستاورد بزرگی با سختی هایی همراه است.

مؤثرترین کمکی که همه می توانند به کشورشان بکنند و موشکی که مردم می توانند به قلب دشمن شلیک کنند یک کلمه است و آن «صرفه جویی» است. خواهش می‌کنم هم خودتان صرفه جویی کنید و هم بقیه را با جدیت به صرفه جویی توصیه کنید.

خواهش دوم من این است که مردم مانند زمان کرونا، پویش «ایران همدل» را با مواسات راه بیندازند. در حال حاضر به شدت نیاز به مواسات داریم؛ آنچه مهم است فعالیت مردمی در حوزه مواسات است؛ به ویژه کسانی در پویش «جانفدا» اعلام آمادگی کردند که می توانند با سازماندهی دقیق تری در این عرصه حضور فعال داشته باشند.

خواهش سوم من از بچه های بسیج است. از ابتدای انقلاب همواره بسیج حلال مشکلات کشور بوده، پیشاهنگ در هر اقدامی بوده است. امروز زمان آن است که بسیج به صورت جدی وارد عرصه شود. در جنگ تحمیلی سوم همه شاهد حضور مؤثر بسیج در عرصه های مختلف بودند که کمتر کسی از آن اطلاع دارد. خواهشم از رفقای بسیجی به ویژه در مساجد، محلات و اقشار مختلف این است که به نقش اساسی خود توجه کنند. امروز شمایید که باید ملجاء حل مشکلات مردم باشید و شمایید که باید پیشرو این حرکت باشید و اولویت و تمرکز اصلی خود در این روزها را بر پیگیری مشکلات مردم بگذارید.

بسیج باید واسطه میان مردم و مسئولان دولتی و خیرین شود. دولت و نهادهای حاکمیتی هم از ظرفیت بسیج به ویژه در محلات استفاده ویژه کنند و مطمئن باشند کاری که بسیج می کند هیچ دستگاهی نمی تواند انجام دهد.

خواهش چهارم من از کارشناسان و نخبگان است. حجم زیادی از پیشنهادات کارشناسی به دستم رسیده که بسیاری از آنها مفید و خوب است لذا خواهش می کنم نخبگان منتظر نباشند که کسی به آنها مراجعه کند. لطفا راه حل ها و پیشنهادات خود را در اختیار مسئولان قرار دهید. همینجا از مرکز پژوهش های مجلس می خواهم تا سازوکارهایی برای دریافت این نظرات ایجاد و به نخبگان و مردم اعلام کنند.

خواهش پنجم از ایرانیان خارج از کشور است. شما که امروز از هزاران کیلومتر دورتر نگران وطن عزیز خود هستید اما ظرفیت های اقتصادی، کارشناسی و ارتباط مؤثر و بزرگی دارید. ایران امروز به تک تک شما نیاز دارد.

شما ایرانیان خارج از کشور با ظرفیت های عظیمی که دارید می توانید یکی از بزرگ ترین ارکان شکست دادن دشمن ایران باشید. البته سفارتخانه ها و دستگاه های دولتی هستند که باید زمینه لازم را برای استفاده از این ظرفیت ها ایجاد کنند اما تجربه های اجرایی من می گوید اگر شما منتظر فلان مجموعه باشید، کار به نتیجه نمی رسد. امروز وقت آن است که با پافشاری و جدیت مسئولان را مجبور کنید؛ تأکید می کنم مجبور کنید تا از ظرفیت های شما برای کمک به ایران استفاده شود. خودتان بهتر از هر کسی می دانید در چه زمینه ای و چگونه می توانید به ایران عزیزتر از جانمان کمک کنید.

در پایان وظیفه خود می دانم از تک تک مردم عزیز، نجیب و شریف و با سلیقه های مذهبی و سیاسی مختلف که با حضور فعال خود پشتوانه اصلی دفاع از ایران اسلامی عزیزمان هستند، تشکر و قدردانی کنم. ارادتمند و دعاگوی همه مردم عزیز ایران در هر کجای دنیا هستم.