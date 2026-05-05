۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

دستاوردهای شهید خطیب ثمره قابل توجهی برای سربازان میدان به ارمغان آورد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت ایام اربعین وزیر شهید اطلاعات تاکید کرد: دستاوردهای حجت‌الاسلام خطیب ثمره قابل توجهی برای سربازان میدان به ارمغان آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی به مناسبت چهلمین روز شهادت حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر شهید اطلاعات کشورمان در جنگ تحمیلی اخیر، تصریح کرد: بخشی از دستاوردهای سیدالشهدای جامعه اطلاعاتی امروز دستاوردهای قابل توجهی برای سربازان میدان به ارمغان آورده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

چهل روز از شهادت وزیر مجاهد و دلسوز اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، اما هنوز آثار این شهید سعید بر میدان قابل مشاهده است و کشورمان از اقدامات شبانه‌روزی آن بزرگ‌مرد بهره‌مند می‌شود.

شهید حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، مجاهدی سرافراز بود که شبانه‌روز خود را برای امنیت این خاک صرف کرد و با نوشیدن شهد شیرین شهادت به پایان ماموریت خود در پاسداری از امنیت ملت سرافراز ایران رسید. ایشان به‌همراه خانواده به قربانگاه آمد و این ترور ناجوانمردانه بیش از پیش چهره پلید دشمن را نمایان ساخت.

این شهید بزرگ که آثار و خدمات درخشانی از خود به جای گذاشته است، شجاعانه در صحنه حضور داشت و امروز بخشی از دستاوردهای سیدالشهدای جامعه اطلاعاتی دستاوردهای قابل توجهی برای سربازان میدان به ارمغان آورده است.

به نوبه خود یاد و خاطره این شهید متخصص، دلسوز و شجاع را گرامی می‌دارم و از خداوند متعال، صبر و شکیبایی برای بازماندگان گرامی و تداوم خدمت را برای همکاران صدیق و متعهد ایشان مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

زهرا علیدادی

