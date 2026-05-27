به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی در خطبه های نماز عید سعید قربان با اشاره به جنگ تحمیلی سوم آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه مردم و ملت ایران اظهار کرد: این جنگ هیمنه پوشالی آمریکا در سطح دنیا را شکست.

وی با اشاره به قدرت موشکی ایران ابراز کرد: موشک های ایران روان ساکنین سرزمین‌های اشغالی را به هم ریخت.

امام جمعه کاشان با اشاره به اینکه تقاضا برای درمان روان ساکنین سرزمین های اشغالی ۲۴۰ درصد افزایش پیدا یافته است، تصریح کرد: این اعتراف خود رسانه های دشمن است و این نشان می دهد که رژیم صهیونیستی یک لانه عنکبوتی است.

وی با بیان اینکه آمریکا در این جنگ ناتوان بود، خاطرنشان کرد: در این جنگ حتی متحدان آمریکا هم به درخواست های او برای بازکردن تنگه هرمز اهمیتی ندادند به طوریکه فرانسه به عنوان یکی از اعضای ناتو گفت که نقش آفرینی این سازمان در باز کردن تنگه هرمز اصلا جز اهداف ناتو نیست.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به اینکه حتی برخی از هم‌حزبی‌های ترامپ هم در مجلس سنا از حمایت او دست برداشتند و رای به محدودیت اختیارات جنگی ترامپ دادند، گفت: در مجلس نمایندگان آمریکا هم قرار بود برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ تصمیم گیری شود که نمایندگان جمهوری خواه با عدم حضور در مجلس رسمیت جلسه را از بین بردند تا حزب جمهوری خواه درگیر یک شکست دیگر در مجلس نمایندگان نشود.

وی با اشاره به اقدامات کم بنظیر رسانه ای سربازان جنگ رسانه ای در جنگ تحمیلی اخیر افزود: سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور واقعا در جنگ رسانه ای دست برتر را داشتند و روایتگر پیروزی ایران بودند.

امام جمعه کاشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب گفت: به فرموده ایشان و همچنین صحبت های رهبر شهید رژیم اشغالگر قدس ۱۵ سال آینده را نخواهد دید.