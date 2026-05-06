ترمیم نوارهای حفاری در دستور کار آبفای خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حاتمی ظهر امروز چهارشنبه در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر اهواز بیان کرد: ترمیم نوارهای حفاری که یک الی دو سال از عمر آن ها گذشته در دستور کار قرار داده ایم؛ بخشی از نوارها آسفالت شده، برخی دیگر در حال زیرسازی و آسفالت هستند که طبق اولویت بندی انجام می شوند.

مدیر عامل آبفا خوزستان گفت: مدت زمان رفع مشکل شکستگی لوله های آب که بیش از ۳ روز بوده به ۱۲ ساعت رسیده است البته، نُرم کشوری ۶ ساعت از زمان اعلام تا خاتمه است که باید آن را محقق کنیم.

وی با بیان اینکه اتفاقات رخ داده در پتروشیمی ها سبب افزایش نرخ لوله شده است، اظهار کرد: این موضوع سبب پیمانکاران همکاری نداشته باشند و خواستار اصلاح نرخ قرار داد هستند.

حاتمی تصریح کرد: کارها با اولویت مسائل حاد و پر چالش در دستور کار قرار می گیرند و تلاش می شود کارها با تعامل شهرداری انجام شود تا کمترین خسارت برای همشهریان را شاهد باشیم.