تلاقی آب و فاضلاب در اهواز وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق حقیقی‌پور عصر امروز در مراسم آب‌رسانی به خیابان لین یک حصیر آباد اهواز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: حدود یک ماه پیش یکی از همکاران ما در تهران گزارش صداوسیما را مبنی بر وجود یک منطقه در اهواز با لوله‌های رو کار بود که تا آن زمان من مسئولیتی در آب و فاضلاب اهواز نداشتم و آن منطقه وضعیت بسیار بدی داشت و بنده متأثر شدم.

وی افزود: پس از اینکه مسئولیت آبفای اهواز به عهده بنده سپرده شد، هنوز چند ساعتی نگذشت که دستور فوری حل معضل آن منطقه را به دکتر باقری و دکتر حاتمی دادم. بحث شورای تأمین و مجوز پیش آمد که بنده گفتم نیازی به گرفتن مجوز شورای تأمین نیست و مشکل باید به طور فوری حل شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان گفت: درست است که متراژ منطقه بالا نبود اما با توجه به بالا و پایین بودن زمین، حفاری این منطقه در نوع خودش کار سختی بود اما تمام این سختی‌ها با لطف مردم برطرف شد.

وی ادامه داد: در این پروژه حدود ۷۰ خانواده در این خیابان ساکن بودند و چند سالی بود که آب به درستی به خانه‌ها نمی‌رسید. ۲۰۰ متر لوله پولی اتلین کار کردیم و ۷۰ کیت انشعاب خانگی بود که به دنبال آن برای این انشعابات لوله کار شده و تقریباً ۳۰۰ میلیون تومان هزینه این پروژه شد.

حقیقی پور عنوان کرد: چندین نقطه وجود دارد که در ساعات کم فشاری آب یعنی پیک مصرف، برخی مناطق در اهواز مشکل فشار کم آب دارند. با توجه به اینکه سطح آب‌های زیر زمینی در اهواز بالاست و اکثر منازل توسط پمپاژ این آب را دریافت کنند، ممکن است برخی منازل در ساعات کم فشاری آب این آب‌های زیر سطحی از طریق درز و ترک‌هایی که در لوله‌هاست، وارد لوله شوند و بنده تکذیب می‌کنم که فاضلاب وارد لوله‌های آب مردم شده باشد چرا که لوله‌های آب از لوله‌های فاضلاب جدا هستند.

وی تصریح کرد: در این مورد هم بحث فرسودگی لوله‌ها وجود دارد و هم اینکه مردم به طور مستقیم از شبکه پمپاژ دارند. ما در قانون حق این کار را داریم که به طور مستقیم پمپ وصل کنیم. ما باید مخزن خانه را به شبکه وصل کنیم و سپس پمپ را به مخزن وصل کنیم. متأسفانه چون برخی همشهریان ما پمپ را به طور مستقیم به شبکه وصل کرده‌اند که ممکن است در برخی ساعت کم آبی این اتفاق رخ بدهد.

حقیقی پور افزود: این کار چند دلیل دارد. یکی از آنها می‌تواند این باشد که عمده‌ترین منابع تولیدکننده آب در شهر اهواز، در شمال شهر قرار دارند. یعنی تقریباً ۸۰ درصد آب شهر از تصفیه‌خانه کیان آباد یا تصفیه‌خانه ملی راه هستند. این گلایه از وضعیت کدری آب نیز عمدتاً در مناطق جنوب شهر اهواز است.

وی عنوان کرد: ما بحث اصلاح شبکه آب را برای مناطق مختلف در نظر گرفته‌ایم. منطقه پردیس جز مناطقی است که دورترین فاصله را با مراکز تأمین آب اهواز دارند. در سال‌های قبل ما از تصفیه‌خانه گروه ملی برای اصلاح فشار آب در این مناطق کمک می‌گرفتیم، من حتماً هماهنگ می‌کنم تا در ساعات پیک مصرف آب دو مرکز تصفیه‌خانه این واحد روشن باشد.

مدیرعامل آبفای خوزستان تصریح کرد: ما در اهواز بحث تلاقی آب و فاضلاب را نداریم چرا که در خیابان‌ها لوله‌های آب و فاضلاب جدا از یکدیگر هستند و علاوه بر آن با فاصله از یکدیگر کار شده‌اند.

وی ادامه داد: اکنون مشکل خاصی در تأمین کیفی آب شرب اهواز نداریم چرا که بخشی از آب شرب اهواز از طرح غدیر یعنی آب سد کرخه است و بخشی دیگر از آب چاه‌های شوشتر تأمین می‌شود. شاید ۲۰ درصد از محل‌های تأمین آب شرب ما از کارون است که آن هم از بالادست کارون در شهر اهواز برداشت می‌شود.