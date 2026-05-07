جمع آوری بیش از ۲ هزار انشعاب غیرمجاز برق در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر؛ احمد رضا خسروی با اعلام آمار جدید از اجرای موفق طرح ملی مهتاب، از جمع‌آوری ۲۲۱۵ انشعاب غیرمجاز برق در سال جاری خبر داد.

خسروی در ادامه شناسایی و رفع ۵۲ مورد دستکاری کنتورهای برق را نیز از اقدامات موثر در قالب طرح مهتاب دانست و. گفت این اقدامات منجر به صرفه‌جویی ۴,۲۶۵,۸۸۶ کیلووات ساعت انرژی و کاهش توان مصرفی به میزان ۲۰۸۶ کیلووات شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: از ابتدای سال جاری، با همکاری و تلاش مستمر تیم‌های بازرسی، موفق به شناسایی و رفع دستکاری‌های کنتور برق در محدوده مسوولیت خود شده‌ایم. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت انرژی در شهرها و روستاها کمک کرده بلکه به حفظ منابع طبیعی و تأمین پایدار برق برای شهروندان نیز منجر شده است.

وی با تشریح اهمیت طرح ملی مهتاب ادامه داد طرح ملی مهتاب با هدف کاهش مصرف انرژی و مبارزه با دستکاری‌های برق غیرمجاز طراحی شده است. این طرح به دنبال افزایش بهره‌وری انرژی، ارتقاء کیفیت خدمات و تأمین برق پایدار برای متقاضیان است. در راستای این اهداف، برنامه تعویض کنتورها نیز به عنوان بخشی از طرح ملی مهتاب در سه ماهه اول امسال هدف‌گذاری شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز افزود: در سه ماهه اول امسال، هدف واگذاری ۲۱۵۰ کنتور بوده که تاکنون ۲۰۱۱ کنتور واگذار شده است. همچنین ۱۱۴۰ تقاضا برای نصب کنتور ثبت شده که منجر به نصب و راه‌اندازی ۱۶۱۰ کنتور گردیده است.

وی در پایان تأکید کرد: برق شیراز با عزم جدی برای اجرای این طرح بطور جهادی کار می کند و همواره تلاش خواهد کرد تا با همکاری شهروندان و نهادهای مربوطه، به اهداف تعیین‌شده دست یابد و بهبود کیفیت خدمات را در اولویت قرار دهد.