نکات مهم ایمنی در راه اندازی و سرویس کولرهای آبی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمد علی‌پور گفت: هر ساله با آغاز فصل گرما و شروع استفاده گسترده از کولرهای آبی، شاهد بروز حوادثی هستیم که بخش عمده آن ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی در هنگام نصب، سرویس، تعمیر و راه‌اندازی غیراصولی کولرهای آبی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه تنها لحظه‌ای بی احتیاطی در تعمیر و راه اندازی کولرهای آبی می‌تواند موجب وقوع حوادث ناگواری شود، افزود: تماس همزمان آب و برق در کولرهای آبی، ریسک وقوع حادثه را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه نصب یا سرویس کولر حتما باید توسط سرویس کار مجاز صورت گیرد، اظهار کرد: در کولرهای آبی، به دلیل وجود آب که رسانای خوبی برای جریان برق است، احتمال برق گرفتگی بالا می‌رود، از این‌رو توصیه می شود برای انجام این کار از افراد متخصص و تعمیرکاران مجاز کمک گرفته و همچنین از قطع کامل برق و بی‌برق شدن کولر اطمینان حاصل کنند.

علی پور بر استاندارد بودن تمام تجهیزات سیستم‌های برقی از جمله فیوزها، سیم‌کشی‌ها و کابل‌ها تاکید کرد و گفت: پیش از هرگونه اقدام، قطع کامل برق از مبدا اصلی یک الزام قطعی محسوب می شود ، نه یک توصیه اختیاری بنابراین بایستی آن را مورد توجه جدی قرار داد.

این مقام مسئول همچنین یادآور شد: شهروندان مراقب باشند، هنگام انجام سرویس سالانه کولرهای آبی، حتما کولر خاموش باشد و روی سیستم برق موتور و پمپ آب ریخته نشود، زیرا خطر ایجاد اتصالی، برق گرفتگی و حریق کولر وجود دارد و همچنین هرگز با پای برهنه درنزدیکی کولر به خصوص زمانی که زیر آن خیس است قرار نگیرند زیرا آب رسانای جریان برق است؛ بنابراین توصیه می شود حتما از کفش استفاده گردد.

سرپرست دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع برق استان فارس خاطرنشان کرد: رعایت همین اصول ساده اما حیاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از حوادث، کاهش خسارات جانی و مالی و صیانت از ایمنی خانواده‌ها خواهد داشت.