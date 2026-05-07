به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری صبح پنجشنبه جلسه اساتید حوزه‌های علمیه فارس گفت: روحانیت در طول تاریخ هم مرجع دینی و هم مرجع اجتماعی مردم بوده است؛ این قدرت نفوذ تا درون خانه‌ها جریان داشت و همین نفوذ کلام بود که مانع عبور مردم از موازین شرعی می‌شد.

وی با تأکید بر لزوم مراقبت برای حفظ این نفوذ و اعتماد مردمی، افزود: امروز نیز بخش قابل توجهی از اقشار مختلف جامعه به روحانیت اعتقاد و اعتماد دارند که باید تلاش کرد این سرمایه حفظ شود.

مدیریت بحران و تأمین کالاهای اساسی در سایه تهدیدات

استاندارفارس به موضوع گرانی‌ها و شرایط ویژه کشور اشاره کرد و گفت: در پاییز ۱۴۰۳ و در بدو پذیرش مسئولیت در فارس، استان یکی از اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا بود اما برای جلوگیری از وحشت مردم و احساس سایه جنگ، این موضوع علنی نشد با این حال در همان زمان تلاش گسترده‌ای برای ارتقای سطح ذخایر نهاده‌های دامی، مایحتاج عمومی، سوخت و کالاهای اساسی صورت گرفت و شرایط خوبی فراهم شد.

وی با اشاره به شرایط مطلوب ذخایر استراتژیک در جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر تصریح کرد: آرایش ما در استان فارس از همان روزها، آرایش زمان جنگ بود و برای یک جنگ حداقل پنج تا شش ماهه، مایحتاج عمومی در استان فراهم شد؛ در حال حاضر نیز وضع ذخایر فوق‌العاده عالی است.

امیری با پذیرش واقعیت گرانی در جامعه، ریشه‌های آن را تشریح کرد و افزود: بخشی از این گرانی‌ها ناشی از تحریم‌های ظالمانه است که پیش از آغاز جنگ برخی کالاها را ۲۵ درصد گران کرده بود، بخش دیگر تبعات جنگ اخیر است و بخش قابل توجهی در هفته گذشته نیز ریشه در آثار روانی قیمت مواد اولیه پتروشیمی و ورق‌های فولادی و مواد اولیه دارد.

وی با تأکید بر اینکه «بازار رها نیست» و اقتصاد موضوعی حیاتی برای مدیریت ارشد استان است، از حضور مستمر و غیررسمی خود در بازار و انبارها خبر داد و گفت: در ۴۰ روز جنگ اخیر، روزانه حداقل دو تا سه ساعت به صورت غیررسمی در خیابان‌ها حضور داشتم و وضعیت نانوایی‌ها، قصابی‌ها، مرغ‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ را شخصاً بررسی کردم.

استاندار فارس با بیان اینکه مدیران باید بدانند که مردم نباید احساس بی‌دولتی و رهاشدگی کنند با اشاره به اینکه امنیت غذایی و رضایت مردم از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی است، خاطرنشان کرد: با تأکیدات انجام شده به بخش‌های نظارتی نظیر صمت، جهاد کشاورزی، اصناف و تعزیرات، و همچنین اضافه کردن ۱۲۷ بازرس از دستگاه‌های دیگر، استان فارس در ارزیابی اخیر دولت موفق به کسب مقام اول بازرسی در کشور شد؛ هرچند این تلاش‌ها همچنان باید افزایش یابد و ما تمام‌قد پای کار مردم ایستاده‌ایم.

آمادگی کامل برای جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خلیج فارس

استاندار فارس در پایان سخنان خود به برنامه ویژه استان برای جذب سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط کشورهای حوزه خلیج فارس، پیش‌بینی می‌کنیم که با موجی از مراجعات ایرانیان مقیم این کشورها که انسان‌هایی متمکن، متشرع و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در وطن هستند، مواجه شویم.

وی تأکید کرد: در همین راستا به معاونت اقتصادی استانداری مأموریت داده شد و تاکنون ۶۵ فرصت سرمایه‌گذاری 'بی‌نام' و آماده واگذاری در استان فارس فراهم شده است تا به محض مراجعه این عزیزان، فرآیند سرمایه‌گذاری بدون معطلی و بر اساس علاقه‌مندی آنان انجام پذیرد.

استاندار فارس در خصوص مطالبات و مسائل مطرح شده در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز توضیحاتی ارائه داد.