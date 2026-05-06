به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی پیش از ظهر چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان ساوه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این سفر با هدف بازدید از پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین بررسی روند اجرای طرح‌های واگذاری اراضی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه توسعه انرژی‌های پاک از سیاست‌های مهم دولت و وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای بهره‌برداری از اراضی ملی به منظور احداث نیروگاه‌های خورشیدی انجام شده و این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه استان مرکزی در اجرای این سیاست‌ها عملکرد قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: تاکنون حدود ۹ هزار هکتار از اراضی این استان برای اجرای پروژه‌های انرژی خورشیدی واگذار شده و در سطح کشور نیز بیش از ۵۵ هزار هکتار زمین با ظرفیت تولید حدود ۴۰ هزار مگاوات انرژی در این حوزه تخصیص یافته است.

افلاطونی ادامه داد: استان مرکزی علاوه بر واگذاری اراضی، در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و پیشبرد پروژه‌های انرژی خورشیدی نیز از استان‌های پیشرو کشور به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری نشست با فرماندار و نماینده شهرستان ساوه گفت: در این جلسات وضعیت پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری بررسی شد و مقرر شد اجرای طرح‌های مرتبط، به ویژه در حوزه آبخیزداری، با جدیت بیشتری دنبال شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه به موضوع رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح از سال ۱۳۹۴ در چارچوب قانون رفع موانع تولید آغاز شده و در سال‌های اخیر با سرعت بیشتری پیش رفته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر میانگین پیشرفت رفع تداخلات اراضی در کشور به حدود ۹۵ درصد رسیده و استان مرکزی نیز در این زمینه عملکردی مطلوب داشته است.

افلاطونی گفت: با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی، تلاش می‌شود باقی‌مانده مسائل حقوقی و اختلافات مربوط به اراضی در استان مرکزی نیز برطرف شود تا زمینه برای توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود.