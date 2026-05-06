۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

واگذاری ۹ هزار هکتار زمین در مرکزی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

ساوه-معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:در استان مرکزی، ۹ هزار هکتار از اراضی ملی برای توسعه و احداث نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شده است تا این استان به یکی از قطب‌های پیشرو کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی پیش از ظهر چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان ساوه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این سفر با هدف بازدید از پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین بررسی روند اجرای طرح‌های واگذاری اراضی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه توسعه انرژی‌های پاک از سیاست‌های مهم دولت و وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای بهره‌برداری از اراضی ملی به منظور احداث نیروگاه‌های خورشیدی انجام شده و این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه استان مرکزی در اجرای این سیاست‌ها عملکرد قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: تاکنون حدود ۹ هزار هکتار از اراضی این استان برای اجرای پروژه‌های انرژی خورشیدی واگذار شده و در سطح کشور نیز بیش از ۵۵ هزار هکتار زمین با ظرفیت تولید حدود ۴۰ هزار مگاوات انرژی در این حوزه تخصیص یافته است.

افلاطونی ادامه داد: استان مرکزی علاوه بر واگذاری اراضی، در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و پیشبرد پروژه‌های انرژی خورشیدی نیز از استان‌های پیشرو کشور به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری نشست با فرماندار و نماینده شهرستان ساوه گفت: در این جلسات وضعیت پروژه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری بررسی شد و مقرر شد اجرای طرح‌های مرتبط، به ویژه در حوزه آبخیزداری، با جدیت بیشتری دنبال شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه به موضوع رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح از سال ۱۳۹۴ در چارچوب قانون رفع موانع تولید آغاز شده و در سال‌های اخیر با سرعت بیشتری پیش رفته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر میانگین پیشرفت رفع تداخلات اراضی در کشور به حدود ۹۵ درصد رسیده و استان مرکزی نیز در این زمینه عملکردی مطلوب داشته است.

افلاطونی گفت: با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی، تلاش می‌شود باقی‌مانده مسائل حقوقی و اختلافات مربوط به اراضی در استان مرکزی نیز برطرف شود تا زمینه برای توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود.

