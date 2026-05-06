به گزارش خبرنگارمهر،مهدی زندیه‌وکیلی عصر چهارشنبه در آیین رونمایی از تمبر طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان مرکزی اظهار کرد: طرح کاشت یک میلیارد درخت یکی از یادگارهای ارزشمند رهبر فقید و شهید انقلاب است و استان مرکزی از سال‌های گذشته اقدامات زیربنایی مهمی را برای تحقق این طرح آغاز کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فنی و مهندسی موجود در دستگاه‌های اجرایی استان از جمله منابع طبیعی و جهاد کشاورزی افزود: اگرچه استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی شناخته می‌شود، اما در عین حال جزو ده استان مهم کشور در حوزه کشاورزی نیز به شمار می‌رود و مهم‌ترین سرمایه آن نیروی انسانی متخصص و توانمند است که در سال‌های اخیر نقش مهمی در پیشبرد طرح‌های درختکاری و توسعه فضای سبز ایفا کرده‌اند.

استاندار مرکزی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران برای احداث هزار هکتار فضای سبز در اراک به منظور کاهش آلودگی هوا گفت: بخشی از این تعهد اجرا شده و بخش دیگری نیز در دست اقدام است، از سال ۱۳۹۲ اراضی ملی واقع در مسیر شازند تا اراک شناسایی و برای اجرای طرح‌های جنگل‌کاری و توسعه فضای سبز در اختیار منابع طبیعی قرار گرفت تا از آثار آلودگی صنایع بزرگ منطقه کاسته شود.

زندیه‌وکیلی ادامه داد: طی سال‌های اخیر طرح جنگل‌کاری در منطقه شنی و محور اراک ـ شازند آغاز شده و تاکنون بیش از هزار تا هزار و ۳۰۰ هکتار از این اراضی زیر پوشش این طرح قرار گرفته است، همچنین برای تأمین آب مورد نیاز، احداث حوضچه‌های ذخیره آب در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی بخشی از آن آغاز شده است.

وی با اشاره به نقش صنایع مستقر در محور شازند ـ اراک در آلودگی هوای شهر افزود: نیروگاه، پالایشگاه و پتروشیمی از منابع اصلی آلایندگی در این منطقه هستند و توسعه کریدور سبز می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اثرات این آلودگی‌ها داشته باشد. در همین راستا طرح‌های جنگل‌کاری و ایجاد دالان سبز در مناطق جنوب و جنوب‌غرب اراک اجرا شده است.

استاندار مرکزی همچنین به طرح آبخیزداری دره‌گردو اشاره کرد و گفت: مطالعات جامع این منطقه با همکاری مشاوران حوزه گردشگری، شهرسازی و منابع طبیعی انجام شد و از سال ۱۳۹۲ اجرای طرح آبخیزداری، احداث بندهای کنترل سیلاب و کاشت گونه‌های گیاهی آغاز شد و تاکنون حدود ۸۰ درصد این طرح با اعتبارات استانی اجرا شده و بخشی نیز با حمایت سازمان‌های ملی تکمیل شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد نهالستان مجهز برای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت اظهار کرد: به دلیل محدودیت زمانی جابه‌جایی نهال در طول سال، ایجاد نهالستان گلدانی در دستور کار قرار گرفت، در همین راستا نهالستان سردشت شهید رجایی توسعه یافت و با تجهیز آن امکان تولید نهال در تمام طول سال فراهم شد.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: نتیجه این اقدامات، ایجاد ظرفیت تولید انبوه نهال برای اجرای طرح‌های گسترده جنگل‌کاری و احیای پوشش گیاهی در استان بوده و سهم تعیین‌شده استان مرکزی در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت نیز تأمین شده است.

وی افزود: هم‌زمان با روز درختکاری و به یاد رهبر شهید، طرح‌های جدید درختکاری در نقاط مختلف استان مرکزی آغاز شده و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

استاندار مرکزی همچنین با اشاره به پیشرفت پروژه‌های عمرانی مرتبط با فضای سبز و حفاظت از محیط زیست در منطقه دره‌گردو اراک گفت: برای تکمیل مرحله دوم این پروژه حدود ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است، در ابتدای کار پنجاه میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی استان برای آغاز پروژه اختصاص یافت و اکنون نیز تأمین کامل این اعتبار در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه اجرای موفق این طرح‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است، افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط نیز در تأمین بخشی از اعتبارات مشارکت کنند تا روند کاشت درختان با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به بازخورد مثبت مردم نسبت به اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع طبیعی و جهاد کشاورزی اظهار کرد: مردم استان طی سال‌های اخیر آثار این فعالیت‌ها را در بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه فضاهای سبز مشاهده کرده‌اند و بهره‌برداری از پارک دره‌گردو نیز رضایت قابل توجهی در میان شهروندان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه درختکاری و ایجاد کمربندهای سبز در استان شناسایی شده و تولید حدود ۱۶ میلیون نهال از دستاوردهای مهم این اقدامات به شمار می‌رود،این نهال‌ها در مناطق مختلف استان کاشته شده یا از طریق شهرداری‌ها در اختیار مردم قرار گرفته‌اند و گونه‌های بومی و کم‌آب‌بر نیز در اولویت کاشت قرار دارند.

استاندار مرکزی همچنین به تأثیر طرح‌های آبخیزداری در کاهش خسارات ناشی از سیلاب اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۸ میزان بارندگی در استان‌های لرستان و مرکزی تقریباً مشابه بود، اما به دلیل اجرای طرح‌های آبخیزداری، بندها و سدهای ساخته‌شده در استان مرکزی، میزان خسارات به مراتب کمتر بود.

وی با اشاره به حمایت نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی از طرح‌های حوزه منابع طبیعی افزود: همراهی نمایندگان استان در تصمیم‌سازی‌ها و تخصیص اعتبارات ملی نقش مهمی در پیشبرد این طرح‌ها داشته است.

زندیه‌وکیلی در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری از رویکردهای دانش‌بنیان در اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: استان مرکزی تجربه اجرای طرح‌های پایلوت بین‌المللی از جمله طرح جذب و تثبیت کربن در محلات و ساوه را دارد و ظرفیت مناسبی برای توسعه پروژه‌های نوآورانه در حوزه آب، خاک و انرژی در استان وجود دارد.

وی با اشاره به آغاز پروژه‌های انرژی خورشیدی در استان مرکزی افزود: خورشید یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است و باید از این ظرفیت برای توسعه انرژی‌های پاک استفاده کرد.

زندیه‌وکیلی افزود:با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه منابع طبیعی گام‌های مهمی در این زمینه در استان آغاز شده است.

استاندار مرکزی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه منابع طبیعی استان و وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند، استان مرکزی به الگویی موفق در توسعه سبز و مدیریت پایدار منابع طبیعی در کشور تبدیل شود.