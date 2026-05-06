  1. استانها
  2. مرکزی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

زندیه وکیلی: تأمین ۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل طرح‌های منطقه‌گردو اراک

زندیه وکیلی: تأمین ۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل طرح‌های منطقه‌گردو اراک

اراک-استاندار مرکزی گفت: ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح‌های عمرانی و توسعه فضای سبز در منطقه دره‌گردو اراک پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگارمهر،مهدی زندیه‌وکیلی عصر چهارشنبه در آیین رونمایی از تمبر طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان مرکزی اظهار کرد: طرح کاشت یک میلیارد درخت یکی از یادگارهای ارزشمند رهبر فقید و شهید انقلاب است و استان مرکزی از سال‌های گذشته اقدامات زیربنایی مهمی را برای تحقق این طرح آغاز کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فنی و مهندسی موجود در دستگاه‌های اجرایی استان از جمله منابع طبیعی و جهاد کشاورزی افزود: اگرچه استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی شناخته می‌شود، اما در عین حال جزو ده استان مهم کشور در حوزه کشاورزی نیز به شمار می‌رود و مهم‌ترین سرمایه آن نیروی انسانی متخصص و توانمند است که در سال‌های اخیر نقش مهمی در پیشبرد طرح‌های درختکاری و توسعه فضای سبز ایفا کرده‌اند.

استاندار مرکزی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران برای احداث هزار هکتار فضای سبز در اراک به منظور کاهش آلودگی هوا گفت: بخشی از این تعهد اجرا شده و بخش دیگری نیز در دست اقدام است، از سال ۱۳۹۲ اراضی ملی واقع در مسیر شازند تا اراک شناسایی و برای اجرای طرح‌های جنگل‌کاری و توسعه فضای سبز در اختیار منابع طبیعی قرار گرفت تا از آثار آلودگی صنایع بزرگ منطقه کاسته شود.

زندیه‌وکیلی ادامه داد: طی سال‌های اخیر طرح جنگل‌کاری در منطقه شنی و محور اراک ـ شازند آغاز شده و تاکنون بیش از هزار تا هزار و ۳۰۰ هکتار از این اراضی زیر پوشش این طرح قرار گرفته است، همچنین برای تأمین آب مورد نیاز، احداث حوضچه‌های ذخیره آب در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی بخشی از آن آغاز شده است.

وی با اشاره به نقش صنایع مستقر در محور شازند ـ اراک در آلودگی هوای شهر افزود: نیروگاه، پالایشگاه و پتروشیمی از منابع اصلی آلایندگی در این منطقه هستند و توسعه کریدور سبز می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اثرات این آلودگی‌ها داشته باشد. در همین راستا طرح‌های جنگل‌کاری و ایجاد دالان سبز در مناطق جنوب و جنوب‌غرب اراک اجرا شده است.

استاندار مرکزی همچنین به طرح آبخیزداری دره‌گردو اشاره کرد و گفت: مطالعات جامع این منطقه با همکاری مشاوران حوزه گردشگری، شهرسازی و منابع طبیعی انجام شد و از سال ۱۳۹۲ اجرای طرح آبخیزداری، احداث بندهای کنترل سیلاب و کاشت گونه‌های گیاهی آغاز شد و تاکنون حدود ۸۰ درصد این طرح با اعتبارات استانی اجرا شده و بخشی نیز با حمایت سازمان‌های ملی تکمیل شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد نهالستان مجهز برای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت اظهار کرد: به دلیل محدودیت زمانی جابه‌جایی نهال در طول سال، ایجاد نهالستان گلدانی در دستور کار قرار گرفت، در همین راستا نهالستان سردشت شهید رجایی توسعه یافت و با تجهیز آن امکان تولید نهال در تمام طول سال فراهم شد.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: نتیجه این اقدامات، ایجاد ظرفیت تولید انبوه نهال برای اجرای طرح‌های گسترده جنگل‌کاری و احیای پوشش گیاهی در استان بوده و سهم تعیین‌شده استان مرکزی در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت نیز تأمین شده است.

وی افزود: هم‌زمان با روز درختکاری و به یاد رهبر شهید، طرح‌های جدید درختکاری در نقاط مختلف استان مرکزی آغاز شده و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

استاندار مرکزی همچنین با اشاره به پیشرفت پروژه‌های عمرانی مرتبط با فضای سبز و حفاظت از محیط زیست در منطقه دره‌گردو اراک گفت: برای تکمیل مرحله دوم این پروژه حدود ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است، در ابتدای کار پنجاه میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی استان برای آغاز پروژه اختصاص یافت و اکنون نیز تأمین کامل این اعتبار در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه اجرای موفق این طرح‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است، افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط نیز در تأمین بخشی از اعتبارات مشارکت کنند تا روند کاشت درختان با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به بازخورد مثبت مردم نسبت به اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع طبیعی و جهاد کشاورزی اظهار کرد: مردم استان طی سال‌های اخیر آثار این فعالیت‌ها را در بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه فضاهای سبز مشاهده کرده‌اند و بهره‌برداری از پارک دره‌گردو نیز رضایت قابل توجهی در میان شهروندان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه درختکاری و ایجاد کمربندهای سبز در استان شناسایی شده و تولید حدود ۱۶ میلیون نهال از دستاوردهای مهم این اقدامات به شمار می‌رود،این نهال‌ها در مناطق مختلف استان کاشته شده یا از طریق شهرداری‌ها در اختیار مردم قرار گرفته‌اند و گونه‌های بومی و کم‌آب‌بر نیز در اولویت کاشت قرار دارند.

استاندار مرکزی همچنین به تأثیر طرح‌های آبخیزداری در کاهش خسارات ناشی از سیلاب اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۸ میزان بارندگی در استان‌های لرستان و مرکزی تقریباً مشابه بود، اما به دلیل اجرای طرح‌های آبخیزداری، بندها و سدهای ساخته‌شده در استان مرکزی، میزان خسارات به مراتب کمتر بود.

وی با اشاره به حمایت نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی از طرح‌های حوزه منابع طبیعی افزود: همراهی نمایندگان استان در تصمیم‌سازی‌ها و تخصیص اعتبارات ملی نقش مهمی در پیشبرد این طرح‌ها داشته است.

زندیه‌وکیلی در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری از رویکردهای دانش‌بنیان در اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: استان مرکزی تجربه اجرای طرح‌های پایلوت بین‌المللی از جمله طرح جذب و تثبیت کربن در محلات و ساوه را دارد و ظرفیت مناسبی برای توسعه پروژه‌های نوآورانه در حوزه آب، خاک و انرژی در استان وجود دارد.

وی با اشاره به آغاز پروژه‌های انرژی خورشیدی در استان مرکزی افزود: خورشید یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است و باید از این ظرفیت برای توسعه انرژی‌های پاک استفاده کرد.

زندیه‌وکیلی افزود:با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه منابع طبیعی گام‌های مهمی در این زمینه در استان آغاز شده است.

استاندار مرکزی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه منابع طبیعی استان و وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند، استان مرکزی به الگویی موفق در توسعه سبز و مدیریت پایدار منابع طبیعی در کشور تبدیل شود.

کد مطلب 6822454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها