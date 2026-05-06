  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

هاشمی: دانشگاه‌ها خط مقدم دفاع هستند؛ ضرورت تقویت بودجه علمی

هاشمی: دانشگاه‌ها خط مقدم دفاع هستند؛ ضرورت تقویت بودجه علمی

بابلسر - معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش کلیدی دانشگاه‌ها در پیشرفت کشور گفت: اساتید و معلمان در خط مقدم دفاع از علم و آینده کشور قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ضیا هاشمی شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از استادان نمونه دانشگاه مازندران در بابلسر، با اشاره به جایگاه معلمان در جامعه اظهار کرد: معلمان با کاشتن بذر دانایی، مسیر شکل‌گیری جامعه‌ای توسعه‌یافته را هموار می‌کنند و نقش آنان در تربیت نسل آینده بی‌بدیل است.

وی با گرامیداشت یاد و نام شهید مرتضی مطهری افزود: این استاد برجسته نمونه‌ای از یک معلم خلاق، نقاد و جریان‌ساز بود و باید الگوی جامعه علمی کشور قرار گیرد.

هاشمی با بیان اینکه فرآیند آموزش و یادگیری محدود به دوران دانشجویی نیست، ادامه داد: معلمی خود بستری برای یادگیری مستمر است و اساتید نیز در مسیر آموزش، همواره در حال ارتقای دانش و تجربه خود هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع مهاجرت نخبگان گفت: این پدیده بر روند تولید علم در کشور تأثیر گذاشته و حتی موجب شده برخی آثار علمی پژوهشگران ایرانی با نام مؤسسات خارجی منتشر شود که نشان‌دهنده ضرورت حمایت بیشتر از جامعه نخبگانی است.

وی تأکید کرد: هویت و اعتبار دانشگاه‌ها به اساتید و پژوهشگران آن وابسته است و این قشر باید با رویکردی مسئولانه و علمی، پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.

هاشمی همچنین به نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور اشاره کرد و گفت: چالش‌هایی نظیر تورم، بحران آب، مسائل زیست‌محیطی و شکاف‌های اجتماعی باید با تکیه بر ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها مورد بررسی و حل قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کشور در شرایط حساسی قرار دارد، افزود: عبور از این وضعیت نیازمند هم‌افزایی ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان است.

معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور دانشگاه‌ها را موتور محرک توسعه دانست و تصریح کرد: دولت خود را موظف به حمایت از نهاد علم می‌داند تا دانشگاه‌ها بتوانند نقش مؤثرتری در حل مسائل و پیشرفت کشور ایفا کنند.

کد مطلب 6822503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها