به گزارش خبرنگار مهر، سید ضیا هاشمی شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از استادان نمونه دانشگاه مازندران در بابلسر، با اشاره به جایگاه معلمان در جامعه اظهار کرد: معلمان با کاشتن بذر دانایی، مسیر شکلگیری جامعهای توسعهیافته را هموار میکنند و نقش آنان در تربیت نسل آینده بیبدیل است.
وی با گرامیداشت یاد و نام شهید مرتضی مطهری افزود: این استاد برجسته نمونهای از یک معلم خلاق، نقاد و جریانساز بود و باید الگوی جامعه علمی کشور قرار گیرد.
هاشمی با بیان اینکه فرآیند آموزش و یادگیری محدود به دوران دانشجویی نیست، ادامه داد: معلمی خود بستری برای یادگیری مستمر است و اساتید نیز در مسیر آموزش، همواره در حال ارتقای دانش و تجربه خود هستند.
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور با اشاره به موضوع مهاجرت نخبگان گفت: این پدیده بر روند تولید علم در کشور تأثیر گذاشته و حتی موجب شده برخی آثار علمی پژوهشگران ایرانی با نام مؤسسات خارجی منتشر شود که نشاندهنده ضرورت حمایت بیشتر از جامعه نخبگانی است.
وی تأکید کرد: هویت و اعتبار دانشگاهها به اساتید و پژوهشگران آن وابسته است و این قشر باید با رویکردی مسئولانه و علمی، پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.
هاشمی همچنین به نقش دانشگاهها در حل مسائل کشور اشاره کرد و گفت: چالشهایی نظیر تورم، بحران آب، مسائل زیستمحیطی و شکافهای اجتماعی باید با تکیه بر ظرفیتهای علمی دانشگاهها مورد بررسی و حل قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کشور در شرایط حساسی قرار دارد، افزود: عبور از این وضعیت نیازمند همافزایی ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان است.
معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور دانشگاهها را موتور محرک توسعه دانست و تصریح کرد: دولت خود را موظف به حمایت از نهاد علم میداند تا دانشگاهها بتوانند نقش مؤثرتری در حل مسائل و پیشرفت کشور ایفا کنند.
