روحیه خودباوری و اعتماد به نفس باید در میان جوانان نخبه ترویج شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایشان برگزاری جلسات گفت و شنود با برجستگان و نخبگان علمی را حرکتی نمادین به منظور گسترش احساس احترام و تکریم نسبت به دانشمندان و اساتید در میان مسئولان و آحاد مردم برشمردند و خاطرنشان کردند: ما نیازمند احساس کرامت نخبگان و برجستگان علمی در جامعه هستیم زیرا بهترین مشوق برای گسترش علم، تکریم دارنده علم است.

رهبر انقلاب اسلامی طرح دیدگاهها و نظرات اساتید و نخبگان در فضای جامعه را یکی دیگر از اهداف این دیدار بیان کردند و افزودند: نظرات کارشناسی اساتید قطعاً به تصمیم سازی در دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاههای اجرایی مرتبط با دانشگاهها و مراکز علمی کمک خواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه فراگیری علم و استفاده از تجارب و پیشرفتهای علمی کشورهای دیگر یکی از لوازم پیشرفت علمی است خاطرنشان کردند: فراگیری علم به معنای وابستگی علمی و نداشتن ابتکار نیست بلکه در مسیر پیشرفت علمی باید تکیه اساسی بر تولید علمِ مبتنی بر نگاه بومی، فرهنگ اسلامی – ملی و نیازهای کشور باشد.

ایشان با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی و دولتی و همچنین جایگاه اساتید در پیشرفت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی تأکید کردند: دستگاههای مدیریتی دولتی و اساتید باید روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی و همچنین امید به آینده را در مراکز پژوهشی و در میان جوانان پژوهشگر و نخبه ترویج کنند.

رهبر انقلاب اسلامی تشخیص نیازها و اولویتهای علمی در برنامه ریزیهای آموزشی را مهم برشمردند و افزودند: با توجه به امکانات محدود و نیازهای فراوانی که وجود دارد نباید در کارهای علمی و پژوهشی غیر اولویت دار سرمایه گذاری شود.

حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از ضروریات پیشرفت علمی را تقویت روحیه پژوهش و جویندگی در دانشجویان دانستند و خاطرنشان کردند: یکی از موارد مهمی که باید در بحث تحول نظام آموزشی مدنظر قرار گیرد حذف فرهنگ حفظ محوری و تقویت روحیه تحقیق و تعمیق در علم و دانش است.

ایشان با اشاره به نیاز کشور به اساتید پیشکسوت و سابقه دار و همچنین نیاز به اساتید جوان افزودند: اساتید مجرب و با تجربه از ذخایر نظام هستند و باید از آنان حداکثر استفاده شود ضمن آنکه اساتید جوانِ تازه نفس و با نشاط نیز باید وارد مراکز دانشگاهی شوند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم جلوگیری از تشکیل حلقه های بسته در سطوح هیئت های علمی که مانع از ورود اساتید جوان می شوند خاطرنشان کردند: توسعه مراکز پژوهشی یکی از راهکارهای مناسب برای استفاده از اندوخته های اساتید پیش کسوت و ایجاد اشتغال علمی برای اساتید و نخبگان جوان است.

در ابتدای این دیدار آقایان دکتر علی رضائیان استاد رشته مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی و استاد نمونه کشوری – دکتر سید مؤید علویان، استاد دانشگاه بقیه الله و صاحب 200 مقاله علمی و 20 عنوان کتاب – دکتر فرامرز رفیع پور استاد رشته علوم اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی و صاحب چهارده جلد کتاب – دکتر موسوی موحدی استاد بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران – دکتر محمد مهدی شیخ جباری استاد رشته دانشهای بنیادی و استاد نمونه کشوری – دکتر خدا بخش کرمی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران و صاحب 6 جلد کتاب – دکتر رضا اشرف زاده استاد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی و استاد نمونه کشوری – دکتر سیدمحمود طباطبایی استاد رشته مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی – دکتر مبینی دهکردی استاد مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی – و دکتر محمدرضا مسجدی استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و صاحب 90 مقاله علمی و خانم ها دکتر لعیا تهرانی استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و صاحب 20 مقاله علمی – و دکتر شکوه نوابی نژاد استاد دانشگاه تربیت معلم و صاحب 30 عنوان کتاب – مطالبی را در خصوص مسائل آموزشی، پژوهشی و علمی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی بیان کردند.

محورهای اصلی مطالبی که اساتید دانشگاهها بیان کردند عبارتند از:

- تشکیل شبکه های مجازی علمی و پژوهشی در کشور به منظور ارتقاء کمی و کیفی پژوهشها.

- ایجاد زمینه برای استقلال علمی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی براساس کیفیت محصولات علمی آنها.

- بهره گیری و حمایت عملی از پژوهشگران جوان.

- برقراری انسجام میان اسناد راهبردی کشور و کنترل راهبردی و نظارت بر حاکم شدن روح این اسناد در برنامه های اجرایی.

- ایجادارتباط علمی منسجم با محققان و پژوهشگران ایرانی مقیم خارج.

- اهتمام به هویت ملی براساس سنت ها و آموزه های دینی و جلوگیری از رشد تضادها در جامعه.

- بهره گیری از الگوهای بومی و ملی برای پیشرفت همه جانبه و پرهیز از مدل های توسعه ای غرب .

- تقویت بیش از پیش روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی در مراکز علمی و تحقیقاتی.

- حمایت از تأسیس بنیادهای غیردولتی تولید و پیشبرد علم.

- اهتمام ویژه و عملی به علوم پایه در دانشگاهها و مراکز علمی.

- ضرورت تقویت ارتباط صحیح علمی و کاربردی میان دانشگاه تربیت معلم و آموزش و پرورش.

- استفاده از تجارب و اندوخته های اساتید با سابقه.

- اهتمام بیش از پیش به علوم انسانی در دانشگاهها.

- برقراری ارتباط منسجم میان قطبهای علمی کشور و مراکز پرورش و هدایت نخبگان علمی.

- و افزایش بودجه مراکز پژوهشی و تحقیقاتی متناسب با تولیدات علمی و تحقیقاتی آنها.