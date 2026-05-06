لرستان در آستانه جهش بزرگ شیلاتی؛از رکورد تولیدآبزیان تا صادرات خاویار

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان لرستان در سالهای اخیر با تکیه بر ظرفیتهای طبیعی، منابع آبی غنی و برنامهریزی هدفمند، به یکی از قطبهای مهم تولید آبزیان در کشور تبدیل شده است.
رشد چشمگیر تولید، دستیابی به رتبههای برتر ملی و حرکت به سمت توسعه گونههای با ارزش افزوده بالا مانند ماهیان خاویاری، نشان از تغییر رویکرد این استان از تولید سنتی به سمت اقتصاد دانشبنیان و صادراتمحور دارد.
در همین راستا، گفتوگوی تفصیلی مهر با کیارش بیرانوند، مدیرکل شیلات لرستان، ابعاد مختلف این تحول را روشنتر میکند.
امضای تفاهمنامه هزار میلیارد تومانی؛ نقطه عطف توسعه خاویار در لرستان
کیارش بیرانوند در ابتدای این گفتوگو با اشاره به یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه شیلات استان اظهار داشت: تفاهمنامهای به ارزش هزار میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی برای تولید سالانه هزار تن ماهیان خاویاری در منطقه رماوند شهرستان رومشکان منعقد شده است.
وی افزود: این پروژه نهتنها بزرگترین سرمایهگذاری تاریخ شیلات لرستان محسوب میشود، بلکه میتواند نقش تعیینکنندهای در تکمیل زنجیره ارزش تولید خاویار در غرب کشور ایفا کند.
بیرانوند تأکید کرد: با اجرای این طرح، لرستان به یکی از بازیگران اصلی تولید خاویار در کشور تبدیل خواهد شد و جایگاه ویژهای در میان استانهای غیرساحلی به دست میآورد.
رماوند؛ نقطه طلایی پرورش ماهیان خاویاری
مدیرکل شیلات لرستان در ادامه به ویژگیهای منطقه رماوند اشاره کرد و گفت: این منطقه به دلیل قرارگیری در حاشیه رودخانه سیمره و برخورداری از شرایط اقلیمی خاص، یکی از بهترین نقاط کشور برای پرورش ماهیان خاویاری به شمار میرود.
وی تصریح کرد: دمای مناسب، رطوبت نسبی بالا و جریان دائمی آب، شرایطی ایدهآل برای رشد و تکثیر این گونه ارزشمند فراهم کرده است.
بیرانوند ادامه داد: فاصله مناسب این منطقه از منابع آلاینده و بهرهمندی از آب باکیفیت، مزیت رقابتی مهمی برای تولید محصولی استاندارد و صادراتمحور ایجاد کرده است.
نقش کلیدی سد سیمره در پایداری تولید
بیرانوند با اشاره به اهمیت منابع آبی در پرورش آبزیان گفت: وجود سد سیمره در بالادست منطقه رماوند، یکی از عوامل کلیدی در تضمین کیفیت تولید است.
وی افزود: این سد با تنظیم جریان آب و جلوگیری از سیلابهای مخرب، شرایطی پایدار برای فعالیتهای شیلاتی فراهم کرده است.
مدیرکل شیلات لرستان خاطرنشان کرد: دبی مناسب آب و نبود آلودگیهای صنعتی در مسیر رودخانه، سلامت و کیفیت محصولات تولیدی را تضمین میکند که این موضوع برای بازارهای صادراتی بسیار حائز اهمیت است.
افق بهرهبرداری تا سال ۱۴۰۸
بیرانوند در خصوص روند اجرای پروژه اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و زیرساختهای اولیه آن در حال تکمیل است.
وی گفت: تاکنون اقدامات مهمی از جمله احداث دایک حفاظتی انجام شده و پیشبینی میشود این مجتمع تا پایان سال ۱۴۰۸ به بهرهبرداری کامل برسد.
مدیرکل شیلات لرستان، افزود: با تکمیل این پروژه، ظرفیت تولید سالانه هزار تن ماهیان خاویاری در استان محقق خواهد شد.
اشتغالزایی گسترده در رومشکان
بیرانوند با تأکید بر آثار اجتماعی این طرح بیان کرد: اجرای این پروژه نقش مهمی در کاهش بیکاری در منطقه رومشکان خواهد داشت.
وی توضیح داد: پیشبینی میشود برای حدود ۲۰۰ نفر بهصورت مستقیم و ۴۰۰ نفر بهصورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد شود.
بیرانوند ادامه داد: این میزان اشتغالزایی میتواند به تحول اقتصادی منطقه و افزایش سطح رفاه خانوارها کمک کند.
تمرکز بر صادرات؛ هدفگذاری ۸۰ درصدی
بیرانوند با اشاره به بازار جهانی خاویار گفت: این محصول یکی از ارزشمندترین فرآوردههای شیلاتی در جهان است و ایران نیز از برند معتبری در این حوزه برخوردار است.
وی افزود: در همین راستا، هدفگذاری ما صادرات ۸۰ درصد از تولیدات این مجتمع به بازارهای بینالمللی است.
او تصریح کرد: ورود به بازارهای جهانی نیازمند رعایت استانداردهای کیفی و توسعه زیرساختهای فرآوری و بستهبندی است که در برنامههای استان لحاظ شده است.
برنامهریزی برای ایجاد شهرک آبزیپروری
مدیرکل شیلات لرستان از برنامههای تکمیلی این طرح خبر داد و گفت: ایجاد شهرک آبزیپروری در منطقه رومشکان در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در این شهرک، صنایع مرتبط از جمله فرآوری، بستهبندی و برندینگ مستقر خواهند شد تا ارزش افزوده محصولات در داخل استان حفظ شود.
بیرانوند تأکید کرد: تکمیل زنجیره تولید، کلید موفقیت در توسعه پایدار صنعت آبزیان است.
وضعیت فعلی تولید خاویار در لرستان
وی در ادامه به وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چهار مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در استان فعال هستند.
بیرانوند افزود: این مزارع سالانه حدود ۳۰۰ تن گوشت و یک تن خاویار تولید میکنند.
او ادامه داد: این میزان تولید، نقطه شروعی برای توسعه گستردهتر این صنعت در استان بوده است.
جهش تولید آبزیان؛ از ۴۲ هزار تن تا افق ۶۰ هزار تن
بیرانوند با اشاره به آمار تولید آبزیان اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۴۲ هزار تن انواع آبزیان در لرستان تولید شده است.
وی افزود: پیشبینی میشود این رقم در سال جاری به ۴۵ هزار تن افزایش یابد.
او تأکید کرد: با اجرای طرحهای توسعهای، هدفگذاری تولید ۶۰ هزار تن در سالهای آینده دنبال میشود.
لرستان؛ قطب تولید بچهماهی کشور
مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به ظرفیتهای تکثیر گفت: استان دارای ۳۵ مرکز تکثیر فعال است.
وی افزود: سالانه بیش از ۱۱۰ میلیون قطعه بچهماهی در این مراکز تولید میشود.
بیرانوند ادامه داد: لرستان توانایی تأمین حدود ۵۰ درصد نیاز کشور به بچهماهی را دارد و حتی امکان صادرات به کشورهای همسایه نیز وجود دارد.
لزوم تکمیل زنجیره ارزش
وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختها گفت: برای اقتصادیتر شدن این صنعت، باید زنجیره ارزش آن به طور کامل تکمیل شود.
بیرانوند افزود: یکی از چالشهای موجود، کمبود کارخانههای تولید خوراک آبزیان در استان است که باید مورد توجه قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: توسعه صنایع جانبی میتواند سودآوری این بخش را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
ضرورت ورود به بازارهای جهانی
مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به ظرفیتهای صادراتی گفت: با وجود توانمندیهای بالا، سهم استان از بازارهای بینالمللی هنوز پایین است.
وی افزود: ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان، یکی از اولویتهای مهم در این حوزه است.
بیرانوند تصریح کرد: استفاده از فناوریهای نوین و ارتقای کیفیت محصولات، مسیر ورود به بازارهای جهانی را هموار میکند.
لرستان؛ از مهد ماهیان سردابی تا آینده خاویار ایران
بیرانوند در جمعبندی سخنان خود اظهار داشت: لرستان در حال حاضر رتبه نخست تولید ماهیان سردابی در کشور را در اختیار دارد.
وی افزود: هدف ما این است که در حوزه ماهیان خاویاری نیز به جایگاه نخست دست پیدا کنیم.
او ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاری، برنامهریزی و همکاری همهجانبه دستگاههای مرتبط است.
آیندهای روشن در صنعت آبزیان
توسعه صنعت شیلات در لرستان، نمونهای موفق از بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای طبیعی و برنامهریزی راهبردی است.
امضای تفاهمنامه هزار میلیارد تومانی برای تولید ماهیان خاویاری، افزایش تولید آبزیان، توسعه زیرساختها و تمرکز بر صادرات، همگی نشاندهنده حرکت این استان به سمت اقتصادی پایدار و دانشبنیان است.
در صورت تداوم این روند و تکمیل زنجیره ارزش، لرستان نهتنها به قطب تولید آبزیان در غرب کشور تبدیل خواهد شد، بلکه میتواند نقش مهمی در بازار جهانی خاویار ایفا کند؛ آیندهای که در آن، آبهای شیرین این استان، منشأ ثروت، اشتغال و توسعه پایدار خواهند بود.
