سرهنگ پارسا: جنایت میناب از حافظه ملت ایران پاک شدنی نیست

سرهنگ مهدی پارسا در حاشیه مراسم رونمایی از سرود «پایان اسرائیل» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنایت بیرحمانه آمریکا و رژیم نسلکش صهیونیستی علیه دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: در آن جنایت، ۱۶۸ دانشآموز مظلوم و بیگناه به شهادت رسیدند و تمام طیفهای مختلف سنی و فکری در کشور ایران، تمام تلاش خود را برای مواجهه فرهنگی با دشمن آمریکایی و صهیونی به کار گرفتهاند.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان با بیان اینکه دشمنان فکر نکنند در گوشهای از ایران در شهر رشت یا یک روستا هستند و پیامشان دیده نمیشود، تصریح کرد: مردم عزیز ما در اجتماع شبانه رشت دست هایشان را بالا بردند و تمام این پیامها دیده میشود. شما شک نکنید استکبار با دیدن این پیامها لرزه بر اندامش خواهد افتاد.
وی افزود: سازمان بسیج رسانه استان گیلان بنا بر ذات رسانهای خود و رسالت کارهای هنری، با هر وسیله، ابزار و بستر رسانهای که دارد، تلاش میکند چهره پلید آمریکا و اسرائیل را به همه دنیا نشان دهد. جنایتهای اسرائیل و آمریکا علیه ملت ایران از چشم ملت ما برای سالها و دهههای آینده پاک شدنی و محو شدنی نیست.
سرهنگ پارسا با قدردانی از عوامل تولید اثر ماندگار پایان اسرائیل خاطرنشان کرد: این سرود کاری از گروه وصال یار گیلان به سفارش سازمان بسیج رسانه گیلان و با همکاری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت تولید شد.
وی در پایان با اشاره به عوامل تولید این سرود گفت: این کار به سرپرستی سجاد پورجعفری، با تهیهکنندگی سجاد بامداد، آهنگسازی حسین زحمتکش، میکس و مسترینگ آرش خوشحال، تدوین علیرضا شانه چیان و ضبط در استودیو خانه سرود موسیقی گیلان انجام شده است.
