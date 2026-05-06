  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۳۳

قالیباف: «فاکسیوس» مرجع انتشار فیک‌نیوزهای کاخ سفید درباره مذاکرات است

قالیباف: «فاکسیوس» مرجع انتشار فیک‌نیوزهای کاخ سفید درباره مذاکرات است

رسانه آکسیوس که مرجع اصلی انتشار فیک‌نیوزهای کاخ سفید درباره موضوعات مختلف از جمله مذاکرات است، با الهام از کلمهٔ انگلیسی Faux به معنای جعلی، از سوی محمدباقر قالیباف «فاکسیوس» لقب گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در واکنش به انتشار اخبار جعلی درباره مذاکرات از قول آمریکایی‌ها نوشت که عملیات «رفقا به من اعتماد کنید» شکست خورد، حالا دوباره به روند همیشگی انتشار اخبار جعلی آکسیوس بازگشتند.

محمدباقر قالیباف در واکنش به اخبار جعلی آکسیوس دربارهٔ مذاکرات، این اخبار را بخشی از عملیات روانی آمریکایی‌ها پس از شکست سنگین آنها در عملیات نظامی در تنگه هرمز دانست.

رسانه آکسیوس که مرجع اصلی انتشار فیک‌نیوزهای کاخ سفید است با الهام از کلمهٔ انگلیسی Faux به معنای دروغ یا جعلی از سوی قالیباف «فاکسیوس» لقب گرفته است.

کد مطلب 6822640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها