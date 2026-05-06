به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در واکنش به انتشار اخبار جعلی درباره مذاکرات از قول آمریکاییها نوشت که عملیات «رفقا به من اعتماد کنید» شکست خورد، حالا دوباره به روند همیشگی انتشار اخبار جعلی آکسیوس بازگشتند.
محمدباقر قالیباف در واکنش به اخبار جعلی آکسیوس دربارهٔ مذاکرات، این اخبار را بخشی از عملیات روانی آمریکاییها پس از شکست سنگین آنها در عملیات نظامی در تنگه هرمز دانست.
رسانه آکسیوس که مرجع اصلی انتشار فیکنیوزهای کاخ سفید است با الهام از کلمهٔ انگلیسی Faux به معنای دروغ یا جعلی از سوی قالیباف «فاکسیوس» لقب گرفته است.
