به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه یکشنبه در نشست فعالان و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان آمل، با اشاره به نقش این تشکل‌ها در شرایط جنگی و دفاع همه‌جانبه از کشور اظهار کرد: گروه‌های مردم‌نهاد با حضور جهادی و بی‌ادعا، خلأهای ناشی از تخریب زیرساخت‌ها توسط دشمن را جبران کردند.

وی افزود: زمانی که دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی با حملات خود مراکز مسکونی، درمانی و امدادی را هدف قرار داد، این نیروهای مردمی بودند که با تلاش شبانه‌روزی اجازه ندادند روند خدمات‌رسانی به مردم متوقف شود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با تجلیل از ایثار فعالان مردمی تصریح کرد: تشکل‌های مردم‌نهاد بدون انتظار برای تقدیر، در میان آوارها و شرایط سخت به یاری مصدومان و آسیب‌دیدگان شتافتند و روحیه ایثار را در میدان عمل به نمایش گذاشتند.

وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رزمندگان در جبهه نظامی با دشمن مقابله می‌کنند، فعالان حوزه سلامت، امداد و خدمات‌رسانی نیز در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارند؛ دشمنی که حتی به مراکز درمانی و کودکان بی‌گناه نیز رحم نمی‌کند.

حسینی مازندرانی با اشاره به اهمیت نقش تشکل‌های مردمی در حوزه جنگ روانی و شناختی گفت: جنگ امروز تنها محدود به موشک و حملات نظامی نیست، بلکه دشمن تلاش می‌کند با عملیات رسانه‌ای و روانی، روحیه مردم را تضعیف کند که در این عرصه نیز گروه‌های مردم‌نهاد با حضور در کنار خانواده‌های آسیب‌دیده و ارائه خدمات مشاوره‌ای، امید را در جامعه تقویت کردند.

وی حضور داوطلبانه جوانان در کنار آسیب‌دیدگان را عاملی مؤثر در خنثی‌سازی توطئه‌های روانی دشمن دانست و افزود: این حضور جهادی، انسجام اجتماعی و روحیه همبستگی ملی را تقویت کرده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه تشکل‌های مردمی پل ارتباطی میان مردم و نظام هستند، اظهار کرد: فعالیت این مجموعه‌ها نشان داد هنگام دفاع از کشور و انقلاب، همه اقوام و مناطق در کنار یکدیگر قرار دارند.

وی همچنین نسبت به تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد هشدار داد و گفت: دشمنان انقلاب اسلامی سال‌هاست با حمایت از برخی تشکل‌های به ظاهر مردمی درصدد نفوذ و ایجاد تفرقه هستند، اما هوشیاری ملت ایران مانع تحقق اهداف آنان شده است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در پایان تأکید کرد: امروز هزاران جوان مؤمن و انقلابی در قالب گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد، بی‌وقفه در عرصه خدمت‌رسانی و حمایت از محرومان فعالیت می‌کنند و این سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر توطئه‌های دشمنان است.