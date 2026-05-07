۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

برداشت خوشه‌های طلایی گندم در توکهور و هشتبندی

میناب- رئیس مرکز جهاد کشاورزی توکهور و هشتبندی گفت: برداشت گندم از ۱۹۰ هکتار زمین‌های کشاورزی منطقه توکهور و هشتبندی شهرستان میناب آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جعفری اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۰۰ تُن گندم از این مزارع برداشت شود.

وی گفت: گندم کشت شده از ارقام مهرگان، سیروان و چمران ۲ است.

مسئول شرکت تعاونی توکهور و هشتبندی گفت: یک مرکز خرید تضمینی گندم در این منطقه راه اندازی شده است که محصول گندم کشاورزان را با قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکند.

حسن رئوفی افزود: گندم‌های خریداری شده به کارخانه‌های آرد استان ارسال می‌شود.

برداشت گندم در این منطقه از اوایل اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و تا اواسط خرداد ماه ادامه دارد.

