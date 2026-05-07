به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جعفری اظهار کرد: پیشبینی میشود بیش از ۶۰۰ تُن گندم از این مزارع برداشت شود.
وی گفت: گندم کشت شده از ارقام مهرگان، سیروان و چمران ۲ است.
مسئول شرکت تعاونی توکهور و هشتبندی گفت: یک مرکز خرید تضمینی گندم در این منطقه راه اندازی شده است که محصول گندم کشاورزان را با قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکند.
حسن رئوفی افزود: گندمهای خریداری شده به کارخانههای آرد استان ارسال میشود.
برداشت گندم در این منطقه از اوایل اردیبهشت ماه آغاز میشود و تا اواسط خرداد ماه ادامه دارد.
