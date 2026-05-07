به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حریزاوی صبح پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد با اشاره به افتتاح دوره هم‌اندیشی و هم‌افزایی حوزه معارف اسلام ناب در استان چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور به همت جمعی از نخبگان حوزوی، اظهار کرد: هدف این دوره‌ها راه‌اندازی مراکز حوزه معارف اسلام ناب در مرکز استان و شهرستان‌ها است.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی با ذکر اینکه راه‌اندازی این مراکز در راستای ضرورت مواجهه معرفتی روحانیت با مردم بود، ادامه داد: تلاش شد تا بر طبق منویات و تأکیدات رهبر شهید، مسجد به مرکز آموزش معارف تبدیل شود؛ عموماً منبرها مناسبتی هستند و مردم در ایام خاصی پای منبر بنشینند حال آنکه باید تمهیدی اندیشید که معارف پیوسته به گوش مردم برسد که یک نیاز است.

حریزاوی با تأکید بر اینکه قاعدتاً مردم فلسفه و کلام نمی‌خوانند و دلیلی هم وجود ندارد که مانند طلاب مباحث معرفتی را به صورت کلاسی دنبال کنند، افزود: در این راستا طراحی ما به این شکل بود که هر طلبه یا هر استادی که به نوعی با معارف دینی در پیوند بوده و این مفاهیم را یاد گرفته است، در محل خدمت یا سکونت خود روزهای جمعه برای مردم کلاس ترتیب دهد و دوره‌های آموزشی برای مردم تدارک ببیند.

رساندن مباحث معرفتی به مردم از پایگاه حوزه معارف اسلام ناب

وی با یادآوری اینکه سازمان تبلیغات حامی طرح حوزه معارف اسلام ناب بوده و اصل کار در بیرون از این مجموعه طراحی شده است، تأکید کرد: قبلاً نظیر این تجربه را در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان داشتیم که اکنون الگوی آن را برای عموم مردم عملیاتی کردیم.

حریزاوی با تصریح اینکه از بدو اجرای این طرح تا امروز ۶۶۵ مرکز حوزه معارف اسلام ناب در سطح کشور راه‌اندازی شده است، اظهار کرد: بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ استاد آموزش دیدند و تا ماه محرم، یک‌هزار استاد دیگر آموزش‌های آماده‌سازی را طی خواهند کرد.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: معارف ارائه شده در این طرح ناظر بر چینش و خوانشی از منظومه امامین انقلاب بوده و از معارف توحیدی آغاز می‌شود که در ادامه، معارف ولایی، معنوی، انقلابی و تمدنی را شامل می‌شود.

حریزاوی با اشاره به اینکه هم جامعه علمی و هم عموم مردم به این معارف خاصه در شرایط فعلی نیاز دارند، توضیح داد: هفته‌ای یک روز این اساتید کلاس‌های خود را برپا می‌کنند و سهم چهارمحال و بختیاری تأسیس ۲۵ مرکز حوزه معارف اسلام ناب خواهد بود که تا کنون ۳ مرکز نهایی شده است.

وی جامعه هدف حوزه معارف اسلام ناب را عمدتاً جوانان ۲۰ الی ۳۵ سال دانست و گفت: در مقام اجرا، درخواست‌هایی هم از مدارس و نوجوانان داشتیم که دوره‌ای متناسب با این قشر ویژه دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم استان تهیه و تولید شد که در اختیار اساتید قرار خواهد گرفت.

حریزاوی اظهار کرد: طرح حوزه معارف اسلام ناب نقاط اشتراکی با طرح بی‌نهایت شو و طرح ولایت دارد و البته اختصاصاتی هم دارد که با ابتکار اساتید حوزوی ترسیم و اجرایی شده است.

هدف حوزه معارف اسلام ناب احیای ارتباط معرفتی مردم با مسجد با محوریت اهل علم است

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد غفاری، دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و از اساتید حوزه معارف اسلام ناب در این نشست با اشاره به اینکه قبل از انقلاب مسجد پایگاه معرفتی بود و جوانان حول مسجد و یک اهل علم جمع می‌شدند، اظهار کرد: اهل علم امنیت خاطر برای مردم و جوانان می‌آورند و مردم، معرفت را از اهل علم کسب می‌کنند.

غفاری با ذکر اینکه مراسمات مساجد بعد از انقلاب اغلب موسمی و مناسبتی و محدود به ایام خاص شد، ادامه داد: برخی مساجد هم به نمازخانه تبدیل شدند و مسجد چه بسا صرفاً یک مکان عبادی برای اقامه نماز است بی‌آنکه برنامه دیگری داشته باشد؛ متاسفانه برخی مساجد هم رو به تعطیلی نهادند.

این مدرس حوزه و دانشگاه بیان کرد: سوال بر زمین مانده این است که مردم پرسش‌های معرفتی خود را در کجا مطرح می‌کنند؟ اساسأ پرسش‌های مردم اضلاع مختلف عقیدتی، سیاسی، حکمرانی و ... دارد اما آیا این‌ها پاسخی می‌گیرند.

غفاری با یادآوری اینکه اگر پرسش به‌هنگام و به‌جا پاسخ داده نشود بیات می‌شود، گفت: گاه کسانی عهده‌دار پاسخگویی به شبهات می‌شوند که اهل علم نیستند یا ایادی دشمن‌اند و در رسانه دشمن حضور دارند لذا پاسخ مناسب و به‌جا را به دست مردم نمی‌رسانند.

دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تأکید کرد: از پایگاه جمهوری اسلامی کدام ساختار را داریم که به پرسش‌های معرفتی و عقیدتی مردم توجه کند، پرسش‌ها را دسته‌بندی کرده و به آنها جواب دهد.

غفاری با تأکید بر اینکه مسجد پایگاه جمهوری اسلامی است، گفت: امروز ذهن مردم معطوف به صحنه جنگ است و مردم پرسش دارند که باید پاسخ داده شود و این جای خالی باید با مسجد پُر شود.

وی گفت: ارتباط معرفتی مردم با مسجد با محوریت اهل علم باید احیا شود. اهل علم محور و مساجد پایگاه پاسخگویی به پرسش‌های معرفتی مردم هستند و حوزه معارف اسلام ناب به دنبال احیای این جایگاه است.