به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالفضل نجادی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح رسالت‌ها و اهداف کلان راه‌اندازی این مجموعه آموزشی اظهار کرد: انقلاب اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین رستاخیز فکری قرن حاضر، علیرغم دستاوردهای عظیم علمی و نظامی، در عرصه تبیین و ارائه مبانی نظری خود به اقشار تأثیرگذار جامعه با خلاءهایی روبرو بوده است؛ دغدغه‌ای که پیش از این مورد تاکید شهید والامقام جمهور نیز بود و اکنون در قالب تاسیس حوزه معارف اسلام ناب محقق می‌شود.

وی با تبیین تمایز قرائت‌های مختلف از دین در جهان معاصر افزود: امروز با دو جریان «اسلام متحجرانه و سنتی» و «اسلام التقاطی متأثر از مکاتب غربی» مواجه هستیم؛ اما اندیشه امامین انقلاب بر پایه «اسلام ناب و اصیل» استوار است که در عین پایبندی به اصول، شاخص‌های تمدن‌سازی را برمی‌تابد. از آنجا که یادگیری این معارف برای همه اقشار در قالب تحصیلات طولانی‌مدت حوزوی میسر نیست، این مجموعه نظام آموزشی خود را در قالب دوره‌های پودمانی کوتاه‎‌مدت و موضوع‌محور طراحی کرده است.

مسئول حوزه معارف اسلام ناب استان کرمانشاه به تشریح وضعیت توسعه این ساختار آموزشی در جغرافیا پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ شعبه در سراسر کشور راه‌اندازی شده که سهم استان کرمانشاه ۳۰ شعبه فعال در مرکز و شهرستان‌ها است. از این تعداد، ۱۴ شعبه به بانوان و ۱۶ شعبه به آقایان اختصاص دارد که با درخواست نهادهایی چون حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، موسسات نخبگانی و مجموعه‌های فرهنگی مانند قرارگاه کربلا دایر شده‌اند و در گام بعدی، فاز دانش‌آموزی آن نیز فعال خواهد شد.

نجادی کادرسازی اجتماعی و پرورش کنشگران بومی را خروجی اصلی این کارگاه‌ها دانست و یادآور شد: مخاطبان فعلی این طرح افراد بالای ۲۲ سال شامل دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و طلاب هستند که معارف را در ۵ سرفصل کلان «توحیدی، ولایی، معنوی، انقلابی و تمدنی» فرا می‌گیرند. در این نظام آموزشی، مباحث از سطح نظری به ساحت عملی و کنشگری اجتماعی سوق داده می‌شوند تا در نهایت، هیئت‌های تعالی استانی به عنوان اتاق فکرهای بومی برای هدایت مسائل فرهنگی هر منطقه شکل گیرند.

وی در پایان به تشریح زمان‌بندی فاز عملیاتی این طرح و نحوه تأمین اساتید پرداخت و خاطرنشان ساخت: فرآیند کار شامل ظرفیت‌سنجی، ثبت‌نام و ارزیابی علمی اساتید بومی انجام شده است. در همین راستا، روز پنج‌شنبه دوره عالی و کارگاه مهارت‌افزایی منطقه‌ای با حضور ۲۵۰ استاد از استان‌های کرمانشاه، ایلام و کردستان در شهر «صحنه» برگزار می‌شود که طی آن ۵ تن از اساتید برجسته و تدوین‌کنندگان کتب از جمله دکتر قانع، به رفع اشکال متون می‌پردازند. با پایان این دوره، تمامی ۷۰۰ شعبه کشور از ابتدای ماه محرم رسماً وارد فاز اجرایی و آموزشی خواهند شد.